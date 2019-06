GroenLinks: 'Partijen meer uit op frustreren van processen dan besturen van de stad'

'Partijen zijn meer uit op het frustreren van processen dan het leiden van de stad.' Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders over het werkelijke klappen van de coalitie in Arnhem. 'Het heeft geen zin om dat te ontkennen. De Arnhemse politiek zit in zware tijden.'

door Huibert Veth

De Arnhemse politiek is volgens Coenders meer met elkaar bezig dan met de stad. 'Dat moeten we niet meer accepteren.' Hij geeft aan dat zijn partij hier ook harder in had kunnen zijn. 'De politiek maakt de cultuur. We moeten stoppen met elkaar te schofferen.'

'We proberen zaken altijd inhoudelijk te benaderen', vervolgt Coenders. 'En als de relatie goed is, kom je er met elkaar wel uit.' Volgens hem is er sprake van slechte communicatie en samenwerking, zowel binnen als buiten de coalitie. 'Partijen zijn meer uit op het frustreren van processen dan het leiden van de stad', stelt hij dus hard. Coenders doelt hiermee op SP, D66 en in mindere mate CDA, de partijen die samen in het vorige college zaten.

'Niet meer accepteren'

De directe aanleiding voor de huidige breuk tussen GroenLinks, PvdA, VVD en D66 was een wijziging op het begrotingsvoorstel waar VVD en D66 aan werkten. De partijen wilden tot en met 2023 in totaal 8,4 miljoen euro extra bezuinigen op subsidies, ambtenaren en wijkbudgetten. 'De financiële spelregels zijn voor VVD en D66 zo belangrijk dat ze liever bezuinigen op de wijken', zegt Coenders. 'Dit treft zaken als armoedebestrijding, jongerenwerk en groen in de wijken.'

'Dit treft de wijken'

Ook de voorgestelde bezuiniging op het ambtenarenapparaat gaan de GroenLinks-leider te ver. 'Onze ambtenaren doen nuttige dingen en staan al onder druk.' Het begrotingsvoorstel was volgens Coenders niet voor niets een 'ultiem compromis'.'Daar zaten al voor ons pijnlijke maatregelen binnen de zorg in.'

Coenders erkent dat het verstandig was geweest om vooraf overeenstemming te hebben binnen de coalitie over het begrotingsvoorstel van het college. 'Maar dan is het wel handig als iedereen op het coalitieoverleg is. En dat er niet weer opnieuw onderhandeld wordt over zaken waar we uit waren.' Volgens hem is de beslissing om de coalitie te laten vallen niet over één nacht ijs gegaan. 'Dit is een besluit na urenlange gesprekken de afgelopen maanden.'

'Arnhemse cultuur van rancune'

Komende woensdag praat de gemeenteraad over de situatie. 'We moeten hier met elkaar overheen stappen en naar voren kijken. Voor je het weet verval je in de Arnhemse cultuur van rancune', zegt Coenders. Hij hoopt dat elkaar geen verwijten gemaakt worden en dat het niet opnieuw 'hard tegen hard' gaat.

