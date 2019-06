Nijmeegse nichtjes terug van succesvolle rally voor het goede doel

Met de tocht probeerden de nichtjes zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Make-A-Wish. 'We hebben 1250 euro opgehaald, maar de actie loopt nog', vertelt Lisette Zandbergen bij terugkomst. Hoewel het bij de rally dus vooral om het goede doel gaat, zat er voor de deelnemers ook een competitie-element in. 'Daarbij zijn we tweede geworden in het puntenklassement.'

De rally voerde het duo door elf landen, via het noordelijkste puntje van Noorwegen. 'Het was een heel avontuurlijke tocht, waarbij we ook nog heel veel locals hebben ontmoet. Dat was echt heel leuk. Zaterdag werden we bijvoorbeeld in Polen nog door een lokale Volvo-dealer uitgenodigd voor een barbecue bij een event', blikt ze terug.

Het duo heeft de smaak te pakken en denkt erover om nog eens deel te nemen aan de tocht, waarbij deelnemende auto's twintig jaar of ouder moeten zijn. 'We hebben een inschrijving gewonnen voor een volgende deelname.' Grote kans dus dat ze na deze succesvolle trip het avontuur nog eens aan gaan.