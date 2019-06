HITTEBLOG | Volop genieten van tropische dag

15.25 Peter uit Duiven in zijn jacuzzi.

15.15 Mocht je meedoen aan de Fiets4daagse Oosterwolde, kijk dan even goed naar de Facebook-post.

15.05 De kleinkinderen van Dittie in Nunspeet vermaken zich prima!

Foto: Dittie uit Nunspeet

14.50 Het is een heerlijke dag om te gaan zwemmen. Kijk ze eens een lol hebben.

Foto: ANP

Foto: ANP

14.40 Zwemmers zoeken verkoeling in zwembad De Peppel in Ede. In het bad wordt geen chloor of zout gebruikt, maar wordt het water schoon gehouden door filters met plantjes.

Foto: ANP

14.35 De deelnemers aan de Fiets4Daagse in Winterswijk kunnen vanaf morgen een uur eerder starten. De organisatie heeft daartoe (uiteraard) besloten vanwege de hitte. De fietsers kunnen nu al vanaf 8.00 uur vertrekken vanaf Sportcomplex ’t Huitinkveld aan de Bataafseweg. Ze kunnen kiezen uit drie afstanden: 25, 40 en 60 kilometer. Hier lees je er meer over.

Foto: ANP

14.15 'Wees extra zuinig met water tijdens de tropische dagen.' Dat is maandag de oproep van drinkwaterbedrijf Vitens. Volgens het bedrijf verbruiken we samen veertig procent extra water op een warme dag. Duurt dat een paar dagen, dan kan de druk op de waterleiding wegvallen. Lees hier het hele verhaal.

13.50 'Ik ga zo bij mijn vissen Jut en Jul in mijn vijvertje afkoelen,' zegt Verena uit Vorden. Wij zeggen: goed bezig!

Foto: Verena uit Vorden

13.20 In heel Nederland is dinsdag kans op smog door ozon en dus op een slechte luchtkwaliteit. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Vanaf maandagmiddag is er vooral in het oosten van het land al kans op. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is, aldus het RIVM. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen.



13.00 Annie schrijft op de Facebookpagina van Omroep Gelderland dat zij 'diep' respect heeft voor de bestrijders van de processierups. Ze deelt een foto waarop een bestrijder met benauwende, beschermende kleding te zien is. 'En uiteraard ook respect voor vele andere mensen die ondanks deze temperaturen gewoon door moeten', schrijft ze.

12.45 Zutphen zet vanwege de warmte de waterwerken in de gemeente uit. 'Er kan legionella ontstaan in het water, of blauwalg in de Grote Gracht', zo klinkt het. De waterspeelplaats aan de Overwelving blijft wel aan - het systeem schakelt daar vanzelf uit en ververst ook automatisch het water wanneer dat nodig is.

11.54 Hitte en honden, dat is doorgaans een slechte combinatie. Kijk hieronder wat er gebeurt als je een hond in een bloedhete auto achterlaat.



11.31 Harry heeft het in Opheusden goed voor elkaar, lekker in het zwembad. Met vier poten tegelijk, want Harry is een hond.



11.09 Voor de goede orde: de ijsbaan in Tolkamer is momenteel gesloten.



Foto: Willy van Kempen-Jansen

10.14 Extra drinken, fruit en groente; dat is wat er in Harderwijk klaar staat voor deelnemers aan de sportkaravaan. Dat is een sportief evenement voor schoolgaande jeugd.



09.30 Bij dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem maken ze zich niet heel druk over de warmte voor de dieren. De verblijven zijn zo ontworpen dat de hitte niet tot problemen gaat leiden. 'Bovendien hebben veel dieren het ook in hun DNA dat ze warmte goed kunnen verdragen', zegt een woordvoerder. 'Af en toe geven we een verkoelende douche, bijvoorbeeld aan de olifanten. Die vinden dat lekker. Of eten is ingevroren, zodat het een soort ijsje wordt. Maar het zijn wat extra's die niet noodzakelijk zijn.'

09.19 In Oosterbeek houdt Harriet Botter het goed uit op haar werkplek. Een klein ventilator op haar bureau houdt de boel koel.

Foto: Harriet Botter

08.31 Vandaag wordt het puffen en steunen, maar hoe de temperaturen er de rest van deze week van deze week voorstaan? Vooral dinsdag wordt het extreem warm, met plaatselijk 36 graden. Op woensdag daalt het kwik richting de 30 graden. Donderdag en vrijdag is het nog iets minder heet. In het weekeinde krijgen we er weer een paar graadjes bij. We blijven naar mooie blauwe luchten kijken met af en toe wat (sluier)wolken. Veel ruimte voor de zon, dus.

08.23 Basisschool De Kern in Ede had maandag een vroege start in verband met het tropenrooster. Al om 07.45 uur gingen de deuren open voor de lessen. Schooldirecteur Arjan Nijland: 'Gedurende de hele school week voeren wij een tropenrooster in. Aanleiding uiteraard de hoge temperaturen van dik boven de 30 graden. Dit leidt tot extreme warmte in het schoolgebouw. De school heeft een plat dak, waardoor de etage onder het dak nog veel warmer zal worden.'

Het tropenrooster betekent dat de lessen een half uur eerder beginnen, om acht uur. En 's middags eindigen de lessen twee uur eerder, om half een. 's Ochtends zal de pauze ook ruimer zijn. Ouders reageren er positief op, volgens Nijland. 'Het draag vlak is breed. Want het gaat om de veiligheid en het welzijn van hun kinderen. En ook de leerlingen vinden het fijn dat ze 's middags tijdens de hittepiek rustig thuis kunnen zijn.'

Wanneer ouders geen opvang kunnen regelen, kunnen leerlingen gewoon tot half drie op school blijven. Dan wordt er geen les gegeven, maar op koele plaatsen worden er activiteiten gedaan, aldus de schooldirecteur:

Klaar voor een warme dag in de schoolbanken. Foto: Omroep Gelderland

07.47 Misschien staan de bloemen en tuinplanten er deze hete dagen weinig florissant bij. Hier staan handige tips om de tuin in goede conditie te houden.

07.34 Wat doe jij om het hoofd vandaag koel te houden? Stuur jouw tips via Whatsapp naar 06 - 220 543 52.

07.22 Het is nu nog een 'frisse' 21 graden op de meeste plekken in Gelderland, maar dat gaat veranderen. De temperatuur passeert rond het middaguur de 30 graden, meldt MeteoGroup in Wageningen. In de middag wijst het kwik vervolgens 32 of 33 graden aan. Dinsdag belooft het nóg warmer te worden, met lokaal 36 graden. Zweten!



Foto: Willy Bonnink

07.10 Gezondheidsinstituut RIVM activeerde zondag het 'hitteplan' vanwege de verwachte tropische temperaturen in grote delen van Nederland, waaronder Gelderland.