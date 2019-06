19-jarige gewond door steekincident in Culemborg

Aan de Schoolhof West in Culemborg heeft zondagavond rond 22.00 uur een steekincident plaatsgevonden. Een 19-jarige man uit Culemborg is gewond geraakt en met eigen vervoer naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij vond plaats bij het appartementencomplex in de straat. Het grasveld aldaar werd afgezet met lint, de straat zelf was ook lange tijd afgesloten. Wat er achter de steekpartij zit, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar het wapen.

De dader is spoorloos. Hij zou er op een scooter vandoor zijn gegaan. Het signalement is summier. Voor zover nu bekend zou het om een man gaan gekleed in zwarte broek van het merk Adidas. Hij droeg zwarte sportschoenen met een witte zool en had een geblokte sjaal om.

Met het slachtoffer gaat het volgens de politie 'naar omstandigheden goed'.