Handige tips: zo komt je tuin wel de droogte door

Ja, ook de door experts aangelegde voorbeeldtuinen in Appeltern hebben het afgelopen zomer moeilijk gehad. Maar niet allemaal. 'We hebben vorig jaar gekeken welke planten de hitte en droogte goed aankonden en daar een lijst van gemaakt, zodat tuiniers daar eventueel uit kunnen kiezen', zegt Ben van Ooijen van de Tuinen van Appeltern.

'Want het maakt echt wel uit welke planten je in de tuin zet. Met een slimme keuze hoef je helemaal niet steeds te sproeien met kostbaar drinkwater.' En dat is wel zo fijn, omdat we in droge periodes vaak helemaal niet meer mogen sproeien.

Jeanette Barendrecht van de Tuinen van Appeltern weet veel van planten en neemt ons mee naar een prachtige bloeiende border. 'Dit is een prairietuin. Dat is een speciaal plantenmengsel op een laagje lava. Dat houdt beter vocht vast en kan heel goed tegen droogte. En is ook prima aan te leggen in een kleine tuin.'

Blije bijtjes

Verderop is de grond helemaal bedekt met groene plantjes met kleine gele, rode en witte bloemetjes. Er zoemen opvallend veel hommels en bijtjes rond. 'Dit is een mat met sedumplanten', zegt Jeanette. 'Kan prima op daken om meer water te kunnen bergen tijdens hoosbuien en het koelt daarmee de omgeving af, maar het kan ook prima grote stukken grond bedekken in de tuin. Het zijn bloeiende vetplantjes waar de bijen blij van worden.'

Bezoekers van de tuinen herinneren zich de droogte vorig jaar nog. 'We hebben veel gesproeid, ook al was dat misschien niet goed met die droogte', zegt Annemieke van Blokland. 'Het gazon was niet te redden; dat was net een hooiveld.' Dat kan anders zeggen ze hier in Appeltern. Ben van Ooijen: 'Zo'n strak groen biljartlaken in je tuin is misschien mooi, maar heel bewerkelijk en erg kwetsbaar in droge, hete periodes. Je kunt ook kiezen voor een mengsel van wat wilder gras dat hoger wordt. Hoef je minder vaak te maaien en kan veel beter tegen de droogte.'

Nog een laatste tip van Jeanette en Ben: 'Zorg dat de grond waar je je planten in zet, goed vocht vasthoudt. Er zijn speciale producten die ook in potten heel goed het vocht vasthouden en dat helpt de plant.'