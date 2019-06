Klappen Arnhemse coalitie 'totaal onnodig'

In het voorstel van VVD en D66 waarop de Arnhemse coalitie stuk liep, zitten geen extra bezuinigingen op de zorg. 'Dat zijn we ook nooit van plan geweest', zegt Mattijs Loor (D66). Geld voor goede zorg werd door GroenLinks en PvdA wel als belangrijkste reden aangevoerd om de coalitie te laten klappen.

door Huibert Veth

Om de zorgtekorten van ruim 18 miljoen euro op te lossen kwam het Arnhemse college met een voorstel. Dit voorstel was voor GroenLinks en PvdA een 'ultiem compromis'. Het aanvullende voorstel dat VVD en D66 aan het voorbereiden waren was voor de partijen reden om de stekker uit de samenwerking te trekken. 'Omdat mensen in Arnhem zeker moeten zijn van goede zorg, daar is geld voor nodig', lieten GroenLinks en PvdA weten.

Geen zorgmaatregelen

Maar in het voorstel van VVD en D66 waar het allemaal om draait staan geen maatregelen om minder geld aan zorg te besteden. Het voorstel betreft onder meer afspraken over de financiële rekenregels.

De echte bezuinigingsmaatregelen zijn 100.000 euro aan subsidies, waarbij zorg, sport en cultuur worden ontzien. Verder moet er vanaf 2022 jaarlijks een miljoen euro bespaard worden op het ambtenarenapparaat. Tenslotte willen VVD en D66 vanaf 2021 twee miljoen euro per jaar besparen op de 'teams leefomgeving' in de wijken. Opgeteld gaat het om 8,4 miljoen euro aan bezuinigingen tot en met 2023.

'Dat hebben we hard nodig'

Met die laatste maatregel heeft fractievoorzitter Eric Greving (PvdA) de meeste moeite. 'Daar zitten zaken in als maatschappelijke opvang en jongerenwerk. Dat hebben we hard nodig in de preventie voor zorg.'

D66-raadslid Mattijs Loor geeft aan dat de wijkteams zelf mogen bepalen hoe ze de bezuiniging van 2,3 procent invullen. 'Als wijken vinden dat bijvoorbeeld jongerenwerk in hun buurt erg belangrijk is, kunnen ze ervoor kiezen om dit budget in stand te houden.'

'Uitwerkingen nooit gezien'

De exacte uitwerkingen van de plannen hebben GroenLinks en PvdA volgens Loor nooit gezien. Toch kozen de partijen ervoor de coalitie afgelopen vrijdag op te blazen. VVD en D66 waren graag het debat over hun voorstel aangegaan. 'Totaal onnodig dit', zegt Leendert Combee (VVD). 'GroenLinks en PvdA kunnen wel proberen te framen dat wij de partij zijn die willen bezuinigen op de zorg maar dat is gewoon niet waar.'

Het onderbuikgevoel dat volgens Combee overblijft is dat de partijen D66 uit de coalitie willen krijgen. GroenLinks en PvdA hebben namelijk laten weten open te staan voor gesprekken met de VVD, maar niet met D66. 'Ik snap dat ze met ons verder willen. Wij zijn natuurlijk een hele fijne partner', zegt Combee gekscherend.

GroenLinks was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

