Seuntjens en Van Huizen duidelijk over ambities: 'Kampioen worden met De Graafschap'

'Deze training is mij echt top bevallen. Als je ziet hoe die supporters ons ontvangen, met een applausje erbij. Ik heb er zin in. Bij Telstar was het vaak wel wat rustiger ja, zo lacht de van Telstar overgekomen Toine van Huizen. 'Je ziet hier dat de club groot is en een flinke aanhang heeft', aldus de verdediger.

Tekst gaat verder na de video:

Ralf Seuntjens maakte al veel mee in zijn voetballeven, maar ook hij vond de training in Doetinchem geslaagd. 'Als je zoveel support krijgt bij je eerste training, dan ben ik benieuwd wat ons nog te wachten staat bij de eerste competitiewedstrijd.'

'Kampioen worden'

En in die eerste competitiewedstrijd tegen Cambuur moet meteen een goede stap gezet gaan worden, weten ze in Doetinchem. 'Ik vind namelijk dat we kampioen moeten worden. Iedereen moet daarvoor wijken. Het maakt niet uit hoe, als we maar direct promoveren', stelt de aanvaller.



En ook Van Huizen is het daar mee eens. 'Ik ga 100 procent voor de club geven. Het lijkt me duidelijk dat we met zijn allen willen promoveren, ik ook. Daar gaan we voor.'