'We bakken er zelf weinig van, maar het is prachtig om te zien'

Het gaat niet om snelheid, maar om behendigheid en beheersing van de motorfiets. Want de bikers moeten over enorme betonblokken en boomstammen rijden via een uiterst krap parcours. En dat trekt veel publiek, vooral motorliefhebbers.

hindernissen en hitte

Trial biking is zwaar. 'Door de hindernissen en extra door de hitte', zegt Dick Bulten van het WK Trial. 'Maar dat maakt het alleen maar spannender.'

De Spanjaarden, de besten in deze sport, vinden het prima zo. 'Voor mij is het perfect', zegt een Spaanse deelnemer. 'Helaas is het zo dat het niveau van de Nederlandse rijders op internationaal niveau niet geweldig is', vertelt Bulten. 'Dat komt deels doordat we geen natuurlijke omstandigheden (rotsachtige bergen, red.) hier hebben. En het zal ergens iets met DNA te maken hebben. Een schaatser en Nederland is een twee-eenheid. En trial en Spanje is ook zo'n twee-eenheid.'

Daarom deden er zondag maar twee Nederlanders mee, en niet eens Gelders.