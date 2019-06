Zangeres Lisanne Spaander steunt Maarten van der Weijden: 'Het is hier geweldig'

Zangeres Lisanne Spaander uit Harderwijk komt zondagmiddag even op adem bij haar opa en oma in Friesland. De jonge zangeres treedt op en verzorgt een bezinningsmoment bij de doorkomsten van zwemmer Maarten van der Weijden die de Elfstedentocht zwemt om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. 'Het is heel heftig, maar ook geweldig', vertelt ze.

De 21-jarige Lisanne vocht net als Maarten van der Weijden ook tegen kanker. Twee keer zelfs. Vorig jaar werd ze voor de tweede keer genezen verklaard. Ze werd gevraagd door Van der Weijden om samen met longarts Sander de Hosson een bezinningsmoment te verzorgen op de plekken waar Van der Weijden tijdens zijn monstertocht doorkomt. Tijdens het bezinningsmoment legt ze onder meer de noodzaak uit van onderzoek naar kanker en dat daarvoor geld nodig is.

'De sfeer is zo bijzonder op al die plekken. Mensen die daar komen hebben natuurlijk ook allemaal hetzelfde doel. Ze willen geld inzamelen en steun bieden. De aanmoedigingen die Maarten krijgt zijn ook echt heel bijzonder. Het is zo hartverwarmend allemaal', vertelt Lisanne. 'We mochten bijvoorbeeld ook zomaar bij mensen in huis slapen. Iedereen is gastvrij en vrijgevig.'

Mooi en heftig

Ze kon de uitnodiging van Van der Weijden natuurlijk niet naast zich neerleggen. En dus stond ze vanaf vrijdagavond al in negen verschillende plaatsen op de planken, meestal net voordat Van der Weijden arriveerde. Op zondagmiddag heeft ze pauze en die kan ze ook wel even gebruiken: 'Het is heel mooi, maar soms ook heel heftig en er vallen tranen. Dat ligt natuurlijk allemaal dicht bij elkaar. Mensen zijn ook heel open en delen veel met elkaar. Dus het is ook wel intensief.'

Bijzonder optreden in de nacht

Een van de mooiste momenten tot nu toe vond Lisanne het optreden midden in de nacht in Sloten. Ze zong hier rond vier uur van zaterdag- op zondagnacht. 'Dat was echt heel bijzonder', vertelt Lisanne enthousiast. 'Ik zong het nummer Laat Me. Die tekst 'laat me m'n eigen gang maar gaan' is natuurlijk heel erg van toepassing voor Maarten met de tocht die hij onderneemt. Toen ik het zong lag hij nog te slapen en kwam de zon net op. Dat zag er prachtig uit. Het geluid droeg helemaal over het water tot aan de plek waar hij sliep en toen werd hij wakker met dat lied. Dat was echt geweldig.'

Op maandagochtend treedt Lisanne nog op in Dokkum en aan het einde van de middag is ze bij de finish in Leeuwarden.