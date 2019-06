Barbecuefeestje eindigt in vuurzee: 'We danken God dat we de kinderen hebben kunnen redden'

Messing vertelt dat hij samen met de hele familie onder de houten overkapping zat om te gaan barbecueën. Hij probeerde de gasfles onder de barbecue los te draaien, maar dat lukte niet. Zijn schoonzoon nam het daarna over en draaide de gasdop los. Messing stak vervolgens de gasbarbecue aan, maar zag al vrij snel een vlam aan de bovenkant van de gasfles.

Toen ze het vuur daarna met een doek probeerden de doven, viel de fles om met een enorme brand tot gevolg. 'In tien seconden ontstond een grote vuurzee', blikt Messing terug op dat angstige moment. 'We zijn God dankbaar dat we de kinderen hebben kunnen redden. Dit is heel naar om mee te maken.'

Gasfles werd 'vuurspuwende draak'

Volgens Messing begon de gasfles te schudden. 'Het was net een vuurspuwende draak.' De inwoner van Westervoort is zichtbaar emotioneel. 'Ik zeg tegen iedereen: zorg ervoor dat je nooit te dicht bij de barbecue staat en zorg in godsnaam dat de kinderen er ver genoeg vanaf staan, want als je dit meemaakt met de kinderen... dat is het ergste wat je kunt overkomen.'

Zijn schoonzoon raakte door de vlammenzee lichtgewond aan zijn voet. De rest van de familie kwam wonderwel met de schrik vrij.

Asbest vrijgekomen

De zelfgebouwde veranda ging volledig in vlammen op. Ook een van de schuurtjes van de rijtjeswoningen achter het vrijstaande huis van Messing vatte vlam. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen die in meerdere tuinen zijn beland.

De brandgang achter de huizen is afgezet met veiligheidslint en een saneringsbedrijf is bezig het asbest te verwijderen. Zo'n zes à zeven woningen moeten worden schoongemaakt.

Messing zegt niet bij de pakken neer te gaan zitten. 'Het bouwen van een nieuwe veranda komt wel weer. Wij denken altijd positief; er komt altijd weer licht aan de horizon, zo zal het altijd blijven. Zo zitten wij in elkaar, gelukkig wel.'

