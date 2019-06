Koemans bokst eindelijk weer thuiswedstrijd: ‘Dubbel gevoel’

Koemans bokst zijn wedstrijden doorgaans honderden kilometers van huis. De 23-jarige viervoudig Nederlands kampioen in het superzwaargewicht knokt namelijk over de grens in de Tweede Bundesliga, bij boksclub Bremerhaven uit Noord-Duitsland.

Daarvoor bokste Koemans zijn wedstrijden bij BC Chemnitz uit Oost-Duitsland. De sterke Zelhemmer werd in januari gekroond tot Sportman van het Jaar in Doetinchem.

Open hoofdwond, maar winst

Koemans nam het tijdens de boksavond op tegen de Duitser Thomas Hammacek. In de tweede ronde raakte de Zelhemmer geblesseerd aan zijn hoofd, na een botsing met de elleboog van zijn opponent.

Door een open wond boven zijn linkeroog kon de partij niet worden uitgebokst. Toch ging Koemans op basis van punten met de winst aan de haal. Voor de 'Sportman van het Jaar' in Doetinchem was de bokswedstrijd zijn laatste voor dit seizoen.

Dubbel gevoel

Koemans sprak na afloop van zijn partij van een geweldige avond. 'Maar het is ook een dubbel gevoel, ik had graag drie keer drie rondes willen uitboksen', aldus de bokser van bijna twee meter. 'Verder is deze avond niet in woorden te omschrijven, zo geweldig. Het is heel speciaal om na zes jaar eindelijk weer in Doetinchem te boksen en te horen dat mensen mijn naam roepen.'

Tijdens de Fight Night kwamen meerdere Achterhoekse boksers in actie. De avond in de kleine en warme boksschool werd bezocht door zo’n 250 boksliefhebbers.

