Toeristen ontdekken kersenpluk, plan voor attractiepark in Betuwe

door Menno Provoost

Er blijkt veel belangstelling te zijn voor een dagje uit in de bongerd. Dit jaar komen zeker vijftien touringcars met dagrecreanten uit alle windstreken langs. De toeristen trekken zelf de boomgaard in om kersen te plukken. Deze worden dan achteraf gewogen en afgerekend. Zo'n zestig leden van Chun Pah, een Utrechtse vereniging voor ouderen van Chinese afkomst, waren de eerste bezoekers dit jaar. Ook afdelingen van de vereniging uit Den Haag en Rotterdam brengen komende tijd nog een bezoek.

'In de Chinese cultuur zijn kersen een luxe product', zegt Rene van IJzendoorn van Betuwekers. 'In heel China zijn bijna geen regio's waar je kersen kunt telen. Dit is voor hen echt een weelde dat ze hier de kersen rijp kunnen zien worden. Dat ze ze dan ook nog mogen plukken, vinden ze fantastisch.'

Voor de teler heeft het ook zo zijn voordelen. 'Er zit best heel veel arbeid in om kersen te plukken", zegt Blom. 'Als ze dan geplukt worden en je kunt toch afrekenen, dat is ook gewoon leuk.'

Open kersendagen

De ondernemer begon drie jaar geleden met Open Kersendagen, met activiteiten en vermaak om het kersenseizoen op te luisteren. In een pluktreintje worden bezoekers rondgereden door de boomgaard, waarbij de teler vertelt over de kersen en het teeltproces. 'De mensen waren allemaal zo enthousiast', vertelt hij. 'Je ziet dat het zo leeft dat je denkt: daar kun je meer mee. Daarom kunnen mensen nu ook zelf plukken.'

Attractiepark voor het hele jaar

Blom werkt bovendien aan een soort attractiepark rond fruit en andere streekproducten dat bij de kersenstal aan de A15 moet verrijzen. Met verschillende soorten fruit die in verschillende maanden rijp zijn en met behulp van een kas, zouden mensen er het hele jaar rond de oogst mee kunnen maken. Daarnaast wil hij een soort oude fabriek nabouwen waar jam en appelmoes wordt gekookt, zijn er winkels en horeca, attracties en evenementen.

Aart Blom. Foto: Omroep Gelderland

Onderzoeken

De plannen vragen om een gewijzigd bestemmingsplan. Blom: 'Daar komt best nog heel veel bij kijken, met een hoop onderzoeken die we moeten afronden. In principe is de gemeente Tiel wel positief, maar het is afwachten hoe dat allemaal afloopt.'

In gesprekken met de buren, inloopavonden en een begeleidingsgroep, probeert Blom het dorp mee te krijgen in zijn plannen. 'De grote meerderheid is eigenlijk heel enthousiast', zegt hij. 'Ondernemers willen zich er graag bij aansluiten. Er is wat vrees voor overlast van verkeer. Ik denk zelf dat er niemand last van gaat krijgen. En je kunt eigenlijk geen mooiere locatie vinden.'

Als het allemaal voorspoedig gaat, opent het park in 2021 de deuren. Toegang is gratis, zolang de streekproducten er maar grif over de toonbank gaan. Blom: 'Natuurlijk moet er wel wat verdiend worden, maar ik doe dit niet omdat ik hoop heel veel geld te verdienen. Het is voor mij echt een droom. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Als die mensen komen, dat ze het leuk hebben, en dat het succesvol wordt.'