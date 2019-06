'Dit is zorgwekkend': vier op de tien ambtenaren trappen in phising mail

Politieke partijen in Gelderland maken zich zorgen om de informatieveiligheid van de provincie. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat vier op de tien ambtenaren bij de provincie op een link in een phishing mail klikten.

door Gerwin Peelen

Een phishing mail is een mail waarbij het doelwit naar een valse website wordt gelokt om uit eindelijk informatie te vergaren, zoals inloggegevens. Bovendien vulde één op de drie ambtenaren ook nog gegevens in. De Rekenkamer verstuurde de mail om te kijken hoeveel ambtenaren op zulke mails reageren.

'Geschrokken van de uitkomst. Dit is zorgwekkend', aldus Frederik Peters van de VVD. Ook de PVV is erg geschrokken. Marcel Bruins van 50Plus noemt de mens de zwakste schakel in de automatisering. 'We moeten daar echt kritisch op zijn en dit soort onderzoeken moeten we regelmatig laten doen.'

Kroonjuwelen wel veilig

In het onderzoek werd ook geprobeerd om in te breken en de 'kroonjuwelen' te bemachtigen, zoals mails van de commissaris van de koning en informatie over burgemeestersbenoemingen, maar dat lukte niet.

Gedeputeerde Peter van 't Hoog: 'We doen veel aan digitale volwassenheid, maar met zo'n constatering ben je niet blij. We moeten aan de slag met de bevindingen, niet met pleisters, maar met een gestructureerde aanpak.'