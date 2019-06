Zes uur lang op een paal in het water staan voor het goede doel. Dat deden ze vandaag tijdens Last Man Standing in Ermelo. Het doel is om geld op te halen voor jongeren met psychische problemen.

door Kelly Tanghe

Het is de derde editie van het evenement. Dit jaar deden driehonderd deelnemers mee. Eén van de deelnemers is de negentienjarige Marwa Heydari uit Nijmegen. Volgens haar heerst er een taboe op het hebben van psychische problemen. ‘Mensen noemen je vaak een aansteller terwijl dat echt niet zo is. Ik doe vandaag mee omdat ik wil dat er meer gesproken wordt over psychische problemen. Ik hoop dat er op die manier meer begrip voor ontstaat.’

In de hete zon

Met het warme weer was het nog knap lastig om zo lang op een paal te staan. Toch is er bewust voor gekozen om op deze manier geld in te zamelen. ‘We staan letterlijk op voor jongeren met psychische problemen. Ook laten we zien dat het best benauwd kan zijn en dat je echt hulp nodig hebt’, vertelt directeur van MIND en organisator Marjan ter Avest.

Marwa kampt zelf ook met psychische problemen. Zij vindt het belangrijk dat de wachtlijsten korter worden. ‘Mijn doel is om geld in te zamelen en te zorgen dat de wachtlijsten korter worden. Ik heb zelf acht maanden op hulp moeten wachten. Voor jongeren is dat heel erg lang. Ik ben ook zo blij dat ik nu hulp heb. Ik ben daar echt dankbaar voor en dat gun ik iedereen.’

Het bericht Zes uur op een paal staan voor het goede doel verscheen eerst op RTVNunspeet.nl.