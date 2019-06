Klimmen, kruipen en kameraadschap: het geheim van de Obstacle Run

Door de haven, over het bedrijventerrein en door het historische centrum: zowel in Elburg als in Hattem vindt vandaag een zogenaamde Obstacle Run plaats. Deelnemers leggen zo'n vijf kilometer af, en kruipen onderweg door de modder, klimmen over muren en overwinnen nog vele andere hindernissen. Wat maakt de Obstacle Run zo populair?

'Het is een hype, op dit moment.' Jart Sluiter organiseert de Obstacle Run in Hattem. De lokale loop is onderdeel van het jaarlijkse evenement De Langste Dag. 'Daar waren altijd al shantykoren, en veel gezelligheid in de binnenstad', zegt Sluiter. 'Maar de ondernemers vonden vorig jaar dat zij ook iets neer konden zetten. Een Obstacle Run is dan een logische keuze: dat is op dit moment gewoon heel populair.'

Vorig jaar werd daarom de eerste Obstacle Run in Hattem georganiseerd. 'Toen hadden we 300 deelnemers. Iedereen was positief en enthousiast, dus we dachten dat we dit jaar wel ruimte voor 500 mensen konden creëren.' Dat bleek geen probleem: binnen twee dagen waren alle kaarten uitverkocht. 'Dat schrokken we zelf ook van; dat hadden we niet aan zien komen. Het heeft natuurlijk ook met het succes van vorig jaar te maken. Iedereen die de enthousiaste verhalen heeft gehoord, zal er snel bij geweest willen zijn.'

Niet te groot worden

In Elburg is de Ramborun inmiddels aan de zesde editie toe. Daar waren de 750 beschikbare kaarten nog sneller weg. 'Vorig jaar duurde het tien minuten, dit jaar waren de kaarten na anderhalf uur uitverkocht', vertelt Jolanda Leusink namens scoutingvereniging Rambonnet, dat het evenement organiseert. 'En dat is best bijzonder, want onze kaartverkoop gaat elk jaar om 7 uur 's ochtends op Koningsdag van start. Mensen zitten zo vroeg dus al klaar achter de computer, om hun plek te claimen.'

Beide obstacle runs zouden veel meer deelnemers kunnen ontvangen. 'Maar dat willen we niet', zegt Leusink. 'Het moet wel behapbaar blijven voor de vrijwilligers.' Ook Sluiter ziet een te groot evenement niet zitten. 'Misschien kunnen we nog een beetje groeien, maar 1.500 tot 2.000 deelnemers willen we zeker niet hebben.'

Het lokale aspect is volgens beide organisatoren een belangrijk onderdeel van het succes. 'We beginnen en eindigen in de haven, want daar zijn veel meer activiteiten van De Langste Dag. Dat komt dus mooi samen. Vanaf daar gaan de deelnemers naar het bedrijventerrein, waar de ondernemers allerlei obstakels hebben geproduceerd.' Via de natuur gaat de route naar het centrum van Hattem. 'We zien ook dat veel Hattemers meedoen aan onze run: het is juist leuk om op zo'n manier door je eigen stad te rennen.'

Geen wedstrijd

Leusink weet zelfs te vertellen dat 90 tot 95% van de deelnemers aan de Ramborun uit Elburg of de directe omgeving komt. 'Dat heeft ook met de route te maken. Wij baggeren bijvoorbeeld door de stadsgracht, en we kruipen door het sluisje in de haven. Dat kun je anders nooit doen.' Ze denkt dat er nog een reden is dat er weinig mensen van buiten de omgeving meedoen: 'De fanatieke Obstacle Runners doen vooral mee voor het wedstrijdelement, voor de beste tijd. Daar doen wij juist niet aan.'

In Hattem is de Obstacle Run ook geen wedstrijd. 'Het draait hier om het plezier dat je met elkaar hebt. Een opa die met zijn kleinkind het parcours aflegt, terwijl ze samen de hindernissen overwinnen. Dat is de kracht van dit concept.' Ook in Elburg staan gezelligheid en plezier voorop. 'Iedereen tussen de 6 en de 60 jaar mag meedoen' zegt Leusink. 'We zien daardoor veel families, of vriendengroepen die meedoen. Samen vies worden, samen de obstakels bedwingen. En als een obstakel te moeilijk of te spannend is, dan mag je er omheen lopen.'

Jezelf overwinnen

De hype en de gezelligheid zijn twee redenen die de organisaties kunnen verzinnen voor de populariteit van de Obstacle Run. 'En natuurlijk de obstakels', lacht Leusink. 'Want door de enorme diversiteit aan obstakels, zit er bijna altijd wel iets tussen waarbij je jezelf moet overwinnen. Het is dus voor iedereen uitdagend, en dat maakt het gaaf om mee te doen.' Dat beaamt Sluiter ook. 'Uiteraard staan de veiligheid en vrije wil voorop, maar de deelnemers zullen toch de meeste obstakels willen overwinnen.'

Gezien de populariteit, verwachten beide organisatoren de komende jaren nog door te gaan met de Obstacle Run. 'Iedereen is enthousiast: de deelnemers, wij als organisatie, en de bedrijven die de obstakels zelf bedenken en maken', zegt Sluiter. 'Dus de komende jaren zullen wij dit evenement zeker blijven herhalen. Het is gewoon een succes.'