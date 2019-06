Frank Olijve verlengt contract bij De Graafschap

Olijve werd in januari 2018 naar De Graafschap gehaald en speelde tot nu toe 42 wedstrijden in het blauw-wit.

'Ik voel me thuis bij De Graafschap', reageert hij op zijn contractverlening. 'Ik wil de club graag helpen om snel weer terug te keren in de Eredivisie. Daar hoort De Graafschap thuis, zeker met onze fanatieke supporters. Ik wil met mijn ervaring komend seizoen iets extra’s toevoegen. We hebben een mooie mix van ervaren jongens en talentvolle spelers.'

De Graafschap is blij dat Olijve in Doetinchem blijft. 'Met bijna 225 wedstrijden betaald voetbal is Frank een ervaren speler. Goed dat hij ook komend seizoen bij ons onder contract staat. Frank heeft in de Jupiler League veel speelminuten gemaakt en had een belangrijke rol in de promotie naar de Eredivisie. Dat verwachten we opnieuw van hem', aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.