Tropenroosters voor kind én hond vanwege verwachte hitte

60 meter sprint, hardlopen, hoogspringen en kogelstoten: gymleraar Sten van der Graag van Vmbo 't Venster in Arnhem had een leuk uitdagend programma voor zijn leerlingen in petto. 'Maar gisteren zag ik dat het woensdag 37 graden gaat worden. Dan moet je zoiets omgooien, hoe jammer ook.' De leerlingen zullen er niet rouwig om zijn, want ze krijgen nu een tripje naar het zwembad in Apeldoorn.

Vroeg uit de veren

't Venster is niet de enige Gelderse school die maatregelen neemt vanwege de hitte. Bij basisschool De Windroos in Nijmegen kregen ouders een brief dat de schooltijden verkort worden tot 13.00 uur. Om niet te veel lestijd te missen gaan ze bij basisschool De Kern in Ede de schooltijden vervroegen. Daar moeten ouders en kinderen vroeg uit de veren, want de schooldag begint er volgende week al om 8.00 uur tot 12.30 uur. Directeur Arjan Nijland: 'Zo kunnen we het verlies van lestijd per dag beperken tot een uur.'

Voor sommige scholen is het erg puzzelen, want de scholen zijn verplicht om een minimum aantal uren les te geven in een jaar. Als je als school al aan je minimum zit, kun je een probleem krijgen met de leerplichtambtenaar, weet ook directeur Hans van 't Rot van de Fredericusschool in Velp. 'Zo aan het eind van het schooljaar kun je dat ook niet meer inhalen.'

Petje, zonnebril, water en chips

Bij de Fredericusschool hoeven ze voorlopig het rooster ook niet aan te passen, want de grootste hitte wordt pas verwacht vanaf dinsdag en dan is de hele school op schoolreisje naar de attractieparken Dinoland en Hellendoorn. Ouders hebben wel een brief gekregen met beschermingsmaatregelen voor hun kroost. t-Shirt aan, petje en zonnebril op, bidon met water en zoute chips mee en vooral: flink ingesmeerd vooraf. Van 't Rot: 'Je kunt alles plannen, maar het weer niet. En we zijn er van doordrongen dat we moeten oppassen. We willen ook met z'n allen weer goed terugkomen.'

Afgelasten van het reisje was geen optie. Directeur Van 't Rot: 'We hebben bussen geregeld en die kosten gaan gewoon door. Dat geld ben je gewoon kwijt als je afzegt. Dus dat was geen keuze voor ons.'

Tropenrooster voor honden

Ook hondenuitlaatservice Kiek-Ins in Arnhem heeft een tropenrooster. Ze laten de honden alleen 's ochtends vroeg uit. Eigenaresse Kiki Schuurman: 'Honden raken hun warmte alleen kwijt door hijgen en door hun voetzooltjes. Als het boven de 30 graden is, wordt de stoep en het asfalt zo heet dat het niet meer verantwoord is om met ze te gaan lopen.'

Schuurman raadt klanten aan hun hond zelf uit te laten in de vroege ochtend of 's avonds laat. 'En laat je hond goed drinken, ook niet te koud water geven. Verder rust inbouwen en laat het dier een koele plek opzoeken. Eigenlijk gewoon wat wij als mensen ook doen.'