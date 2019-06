Reeën houden van bloemenbermen N18, gevolg: explosieve stijging aanrijdingen

Door Melanie Lokate

Auto's razen voorbij. Samen met jager Paul Tenhagen lopen we langs de N18. 'Vijf jaar geleden hoorde je hier bijna niets', zegt Paul. 'Daarginds loopt een weggetje naar een sportpark en er fietsen hier mensen, maar dat was het dan ook.' Het was het domein van konijnen, hazen, fazanten, weidevogels en reeën. 'Het was hier gewoon een lekker rustig gebied.'

Paul heeft samen met twee neven een jachtveld tussen Rietmolen en Eibergen. 'Het is een gebied waar wild loopt. Ik kom hier niet zo vaak hoor', vertelt hij. 'We moeten het wild in dit gebied in de gaten houden, maar als we het dagelijks gaan bezoeken dan verstoor je de boel en dat willen we niet.'

Dat wild wordt nu volgens Paul verstoord door auto's. Vorig jaar mei ging in dit gebied de nieuwe N18 open. Een compleet nieuwe weg in dat ooit zo rustige stukje buitengebied. Dit voorjaar hadden we een reeëntelling', vertelt Paul. 'En dan staan we hier om dit hoekje. En dan zien we zo vijf reeën lopen, zo kort aan de weg.'

Reeën zijn snoepers

De afgelopen 6 maanden zijn er 16 aanrijdingen met wild geweest. 'Je legt hier een weg aan in een rustig gebied met een mooi bloemetjestapijt. Dat trekt reeën naar de weg', zo legt hij uit. 'Er is nooit echt onderzoek naar gedaan naar de effecten van bloemrijke bermen', zegt Gijs van Aardenne van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. 'Wat we wel weten is dat we bermen zo arm mogelijk moeten aanleggen zodat ze voor dieren niet zo interessant zijn. Reeën zijn snoepers, die vinden het dan ook wel lekker om tijdens zo'n passage even te kijken wat er tussen staan.'

En daar ligt nou net het probleem. 'De N18 laat zien wat het doet als je zo'n weg aanlegt in een biotoop als dit. Je ziet dat het grote gevolgen heeft voor dier en mens', zegt Gijs van Aardenne, voorzitter van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland'. In de cijfers zie je een stijging van het aantal aanrijdingen.'Kijk die weg is net open, maar voor die tijd liepen de reeën daar ook. Ook toen waren er wel wat aanrijdingen op kleine weggetjes'.

In de cijfers zie je dat tot op de dag van vandaag er 16 aanrijdingen met wild zijn geweest in de Achterhoek op het nieuwe deel van de N18 tussen Groenlo en de grens met Overijssel. Vorig jaar waren dat er tien en daarvoor jaarlijks vijf.

Oplossingen

'Hoewel het er heel erg mooi uitziet, denk ik toch dat we op de N18 toe moeten naar verarming van bermen. Ook moeten er rasters komen', zegt Van Aardenne. 'We zien helaas veel te vaak dat delen worden uitgerasterd en dat dieren worden aangereden op plekken waar het hek ophoudt. Je moet dus in ieder geval op de plek waar de populatie zit, hekken plaatsen.'

Vraag is alleen: moet de overheid hier geld voor uittrekken? 'Dat is een moreel ethische vraag', zegt Van Aardenne. 'We willen in Nederland genieten van het wild, maar we willen het gebied ook zelf goed gebruiken. Je moet je dan zelf de vraag stellen wat is acceptabel?'

Rijkswaterstaat is wegbeheerder van de N18 en heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor onderhoud en veiligheid. 'Voordat we de N18 gingen aanleggen hebben we uitgebreid gekeken naar waar we rasters zouden moeten plaatsen', zegt Thijs Scheres, woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'We hebben op het Twentse deel een raster geplaatst, in Gelderland bleek dat niet nodig'. Op dit moment gaat Rijkswaterstaat geen maatregelen treffen. 'We monitoren en als er vragen vanuit de lokale politiek richting ons komen, dan gaan we kijken of er oplossingen te vinden zijn'.

Ook jager Paul hoopt dat er maatregelen getroffen worden. 'Je wilt de dieren niet zien lijden. Soms zijn er dieren die het ongeluk overleven en die lopen dan met gebreken in het veld. En je wilt niet dat een dier overlijdt door een auto-ongeluk. Dat doet pijn'.