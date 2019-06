VVD en D66 laten wethouders Arnhem zitten

door Huibert Veth

Aanleiding voor de breuk zijn de miljoenentekorten die ontstaan zijn in de zorg. De partijen konden het niet eens worden over hoe dat tekort moest worden opgelost.

'Onze wethouders blijven gewoon hun goede werk voor de stad doen', zegt Leendert Combee (VVD). Ook Sabine Andeweg (D66) laat weten alle vertrouwen te hebben in haar wethouder.

Volgens Combee kan alleen de gemeenteraad wethouders wegsturen. Een tweede optie is dat een partij haar wethouders terugtrekt. Dat doen VVD en D66 dus niet.

Bekijk hier de reactie van VVD-fractievoorzitter Leendert Combee (tekst gaat door na de video):

Het terugtrekken van de wethouders hoeft ook niet, zegt Mark Coenders (GroenLinks). 'Die kunnen blijven zitten tot we een nieuwe coalitie hebben.' Het conflict zit wat hem betreft ook niet zozeer richting de wethouders maar in de opinie van de fracties. Wel is het zo dat juist zijn partij van het coalitieakkoord af wil. 'De financiële kaders knellen.'

GroenLinks en PvdA hebben laten weten het initiatief te willen nemen om met andere partijen in gesprek te gaan. Of dit ook zo gebeurd is nog maar de vraag. GroenLinks is weliswaar de grootste partij maar er zijn meerderheden zonder deze partij denkbaar. In de woorden van VVD'er Combee: 'Er zijn meerdere fractievoorzitters met een telefoon.'

