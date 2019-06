KWC wint jaarlijkse sloeproeirace in de Lek bij Culemborg

Het is een race in de stijl van de al 190 jaar oude race tussen Cambridge en Oxford. De twee Engelse universiteiten die jaarlijks een roeiwedstrijd op de Theems houden. De wedstrijd in Culemborg werd dit jaar voor de vierde keer gehouden en is een initiatief van Theo Dersjant, journalist en woonachtig in Culemborg. En toevallig ook jarig op de dag van deze wedstrijd.

De sloeproeiwedstrijd gaat in drie delen: vrouwen tegen vrouwen, mannen tegen mannen en als het dan nog niet beslist is docenten tegen docenten. Die beslissing was nodig dit jaar. KWC trok daarbij aan het langste eind.