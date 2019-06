'Onderkoning' Korenmarkt verloor alles: 'Blij dat ik 30 jaar rijkdom heb meegemaakt'

André Hazes zong op zijn bruiloft, hij woonde op een landgoed met zwembad en oprijlaan en bracht ook veel tijd door in zijn huis in Spanje. 'Het was niet perse het leven waar ik van droomde, maar het was onderdeel van mijn leven zoals dat toen was. Ik rolde per toeval het zakenleven in, het begon in de speelautomatenbranche, daar kwamen ook cafés bij, ik heb de Febo naar Arnhem gehaald en kocht en verkocht ook andere panden', vertelt Rokus in De Week van Gelderland.

En toen zat het Rokus zakelijk tegen en zag hij al zijn rijkdom afbrokkelen. 'Als je denkt dat je overal verstand van hebt, kun je hard onderuit gaan. En dat is voelbaar. Het was niet angstaanjagend, maar wel confronterend.'

'Vrienden blijken plots geen vrienden meer, mijn kinderen werden op school aangesproken en moesten zich verweren. Maar zij zijn er uiteindelijk niet slechter van geworden en ik ook niet. Als je in zaken gaat en je verdient geld, kun je dingen doen die je daarvoor niet kon. Maar dat is alles. Het maakt je niet gelukkiger.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Schuldenvrij

Inmiddels is Paskie Rokus na een lang traject schuldenvrij. 'Dat is fijn. Want dan is er weer ruimte voor een normaal leven. Toen ik nog in de schuldhulpverlening zat, durfde ik amper een sociaal leven te leiden of de deur open te doen als er aangebeld werd. Elk brief die ik kreeg, was negatief.'

Rokus heeft wel veel geleerd van die tijd. 'De grootste les is wel dat het de kleine dingen zijn die belangrijk zijn in het leven. Ik word daar nu ook gelukkiger van. Een kop koffie op het terras. Een zwembad in de buurt in plaats van een vakantie naar het buitenland. Al ben ik ook blij dat ik de andere kant heb gezien, dat ik 30 jaar rijkdom heb meegemaakt.'

The Godfather

En nu, na een tijd opkrabbelen, is het Paskie Rokus gelukt zijn grootste droom te vervullen: een eigen galerie. 'Dat wilde ik van jongs af aan. En nu is het zover. Een galerie in Elst, gevuld met eigen werk. Die schilderijen maak ik thuis in Arnhem. Dat zou ik het liefst dag en nacht doen.'

Zijn zakelijke instinct is Rokus intussen niet verloren. 'Er is ontzettend veel vraag naar de wandschildering van The Godfather die ik in de galerie heb gemaakt. Zoveel vraag dat ik er nu ook badlakens van laat drukken.'