Succes voor Achterhoekse filmproducent na slapeloze nachten

De Achterhoekse filmproducent Rianne Poodt heeft momenteel succes met haar debuutfilm De Libi. De film over drie levenslustige jongeren draait momenteel in 60 bioscopen door het hele land en krijgt lovende kritieken: 'Het was heel spannend en ik heb de dagen voor de première echt slecht geslapen, maar ik ben nu heel trots dat de film het zo goed doet', zo vertelde de trotse producente vrijdag in De Week van Gelderland.

De speelfilm gaat over drie Amsterdamse jongeren die vierentwintig uur lang gevolgd worden. De vrienden, Bilal, Gregg en Kevin, zitten in het examenjaar van het vmbo, maar naar school gaan is wel het laatste waar zij zin in hebben.

De vrienden spijbelen, blowen en flirten liever in de binnenstad. Als zij uitgedaagd worden door een paar meiden om naar het optreden van een bekende hiphopartiest te komen, zetten zij alles op alles om nachtclub 'Jimmy Woo' binnen te komen.

Je kunt alles bereiken

Volgens de Gelderse maakster is De Libi, oftewel het leven, een film over ontembare levenslust en dromen van een toekomst vol mogelijkheden. Over jongeren die er alles aan doen om door de rest van de wereld gezien te worden. 'De film is heel toegankelijk. Je mag keihard lachen, maar het heeft inderdaad ook een boodschap voor jongeren: als je hard werkt dan kun je alles bereiken.'

De Libi is de eerste speelfilm van de Gelderse producente Rianne Poodt en haar bedrijf The Rogues, dat zij runt met twee andere filmproducenten. De debuutfilm doet het goed bij de bezoekers in de bioscoop, maar ook niet onbelangrijk: de recensies in de kranten zijn positief. 'Je hoopt dat het goed gaat en je investeert veel, maar of het een succes wordt dat weet je nooit. Al die positieve aandacht is dus wel heel fijn', vertelt de Achterhoekse.

België

Een van de allergrootste uitdagingen was om dit project als producent van de grond te krijgen. 'Wij begeleiden het hele proces van het eerste idee tot fondsen werven tot aan het maken van de film.'

Onzekerheid was daarbij de grootste uitdaging, zo beaamt de maakster. 'Maar dat het nu zo'n succes is, maakt mij wel heel trots', besluit Poodt.

De trailer van de film: