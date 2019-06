Laatste dag kinderboerderij Rheden: 'Ik vind het vreselijk!'

'De dreigbrief over het weghalen van een toiletunit was de druppel', zegt stichting voorzitter Martin Heitink. 'De gemeente is eigenaar van de grond en wij huren van hen. Ze hebben gedreigd de huur op te zeggen als we een toiletunit die we in een schaftkeet hebben gemaakt niet weghalen.'

Het steekt Heitink enorm omdat het naar zijn zeggen het zoveelste is dat speelt tussen de kinderboerderij en de gemeente. Zo moesten ze driekwart van hun terrein inleveren, van twee hectare naar een halve hectare, voor een wandelpad en de komst van een natuurspeelplaats en de scouting.

Niet-realistische WOZ waarde

Verder was er het plan om een oude schuur op het terrein op te knappen. Hierin zou een educatief centrum kunnen komen, maar volgens Heitink wilde de gemeente na de verbouwing een hoge - en niet realistische - WOZ-waarde rekenen, waardoor het voor de kinderboerderij financieel niet meer haalbaar zou zijn.

Toen dit uiteindelijk niet doorging kwam Heitink met het idee van een dubbele mobiele kantoorunit als oplossing. Deze zou hij gratis kunnen krijgen. Volgens de voorzitter kwam de gemeente met de eis dat deze achter de muren van de eerder genoemde oude schuur moest komen. 'We hadden deze vanwege de veiligheid juist afgebroken', zegt Heitink.

Dit zei Martin Heitink op radio Gelderland over de laatste dag op de kinderboerderij:

'Ik vind het vreselijk'

Buiten nog een aantal zaken die tussen de twee partijen speelden, is er bij Heitink vooral een algemeen slecht gevoel over de hele gang van zaken: 'We hebben 15 jaar lang heel erg ons best gedaan om er hier iets van te maken, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we de gemeente meekregen. We hebben het altijd zonder subsidie gedaan. We werkten met sponsoren, adoptie van dieren et cetera. Waarom zou de gemeente dan tegenwerken. Ik heb daar helemaal geen verklaring voor. Ik vind het vreselijk hoe het is gegaan en ik snap er eigenlijk niets van.'

Buurtbewoners hebben Heitink inmiddels laten weten dat ze hem en de kinderboerderij steunen omdat het een faciliteit is die ze niet in hun gemeente willen missen. Ze hebben aangekondigd vandaag in groten getale naar de boerderij te komen. De kinderboerderij is de enige in de hele gemeente. Ouders zullen in de toekomst met hun kroost naar Arnhem of Apeldoorn moeten om een kinderboerderij te bezoeken.

Plannen stichting niet concreet

Wethouder Dorus Klomberg begrijpt dat omwonenden het jammer vinden dat de kinderboerderij verdwijnt. Maar hij wijst er ook op dat het om een initiatief gaat waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is en waar de organisatie zelf de stekker uit heeft getrokken.

Klomberg kan zich niet vinden in de kritiek van Heitink: 'We hebben in de laatste jaren inderdaad vaker bij elkaar gezeten en plannen voor de kinderboerderij besproken. Maar uiteindelijk is de stichting nooit met de aanvraag van een bouw of omgevingsvergunning gekomen. Ze hebben het nooit helemaal concreet gemaakt. Ja, dan kunnen we er uiteindelijk niet veel mee. In het beeld dat we als gemeente nooit echt die kinderboerderij hebben gewild, herkennen we ons niet.'

De wethouder geeft aan dat een gesprek nog wel mogelijk is, maar dat het initiatief dan wel van de stichting moet komen.