Groen, groener, groenst: Nijmegen heeft vernieuwde Waalkade

Helemaal af is het nog niet. Hier en daar moet er nog een stukje worden bestraat en pas na de Vierdaagse worden er bomen geplant. Maar het merendeel is af. 'Ik ben heel erg tevreden. De mensen gebruiken het ook al echt', vertelt architect Mathieu Schouten.

29 oktober 2018

20 juni 2019

'Risico van stijgend water'

De druk was hoog want op korte termijn staan Gerard Joling, Snollebollekes en André Hazes een menigte van duizenden mensen toe te zingen op de kade. 'Je zit hier altijd met het risico van stijgend water. Dat was ook afgelopen winter zo. Gelukkig heeft de aannemer daar goed op geanticipeerd', legt Schouten uit. In eerste instantie zijn de delen aangelegd die bij hoogwater in gevaar kunnen komen en dus voor vertraging kunnen zorgen. Pas later volgden de overige delen van de kade.

Vijf evenementen

De kersverse directeur van Stichting Vierdaagsefeesten, Leo Weterings, hing dan ook regelmatig aan de lijn om poolshoogte te nemen. Het is zijn allereerste jaar en de plannen op de Waalkade zijn groots: vijf evenementen in totaal. De Smaakmarkt, een locatie van de ondernemers van de Waalkade, Matrixx Waalkade Live, De Kaaij en het nieuwe Rade aan de Kade.

Het herkenbare reuzenrad verplaatst naar het hoger gelegen Kelfkensbos. Daar is op de Waalkade geen ruimte meer voor. 'Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal uit gaat pakken en kan niet wachten tot het gaat beginnen', zegt Weterings. Alleen het net ingezaaide gras moet nog wat aansterken en groeien: 'Maar dat dekken we het eerste jaar ook af met vlonders.' Alles om schade te voorkomen.

De Waalkade heeft een verlaagd deel met trappen gekregen. Hier komt het nieuwe evenement Rade aan de Kade tijdens de Vierdaagsefeesten.



Foto: Omroep Gelderland

'Bovenstad is ons even lief'

Of de Waalkade de nieuwe hotspot voor de Vierdaagsefeesten moet worden? 'Nee, de bovenstad is ons even lief. Daar is het ook allemaal begonnen', benadrukt Weterings. Wel geeft de herinrichting een extra dimensie aan de feesten, zo denkt hij. 'Je krijgt nu echt een beetje het festival idee hier.'

Natuurlijk is de heringerichte Waalkade er vooral voor de Nijmegenaar. 'Een plek aan de rivier gaat echt een verblijfsplek worden, dat zie je ook in andere steden', stelde de architect eerder. Daar heeft hij met dit ontwerp op in willen spelen. 'Kinderen kunnen hier heerlijk spelen terwijl ouders op het terras zitten. Ik verwacht echt dat de Waalkade weer opnieuw gaat bruisen.'

