Streep door plan voor crematorium in Etten

'We zijn er natuurlijk ontzettend blij mee', aldus buurtbewoner Wim van Dam. Hij had er gedurende het proces alle vertrouwen in dat de uitspraak in het voordeel van de buurt zou uitvallen.

'De gemeente had geen luisterend oor voor wie dan ook', vindt de Ettenaar. 'Nu zijn ze teruggefloten. Dat doet ons deugd en misschien leren ze er iets van.'

Niet meer nodig

Door de uitspraak moet Oude IJsselstreek opnieuw naar de tekentafel. Buurtbewoner Olaf Leusink heeft genoeg vertrouwen dat het crematorium er ook na die tijd niet komt: 'Zevenaar en Winterswijk krijgen ook een crematorium', aldus de Ettenaar. 'Dit crematorium is dadelijk helemaal niet meer nodig. Ik heb onze advocaat gesproken en die zegt dat dit nog niet de laatste munitie is die we hebben.'

De Raad van State oordeelt dat door de gemeente onvoldoende is onderzocht of realisatie mogelijk was in bestaand stedelijk gebied. De gemeente laat in een reactie weten kennis genomen te hebben van de uitspraak van de Raad van State. 'We beraden ons nu op de vervolgstappen en gaan in overleg met de initiatiefnemer', aldus de gemeente.

