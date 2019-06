Groep 7 krijgt kunstles over de Bommelerwaard: 'Het is een soort eiland'

Door Esther Hendriks

De vingers van de jongens en meiden uit groep 7A van de Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel schieten de lucht in. Kunstdocente Jacqueline Jans staat voor de klas en kijkt rond. De docente vroeg de kinderen een kunstwerk uit de buurt te noemen. Maxim, een jongen achterin de klas met een stoer legershirt aan, vindt het standbeeld vlak bij het schoolplein het mooist: 'dat is de meneer van deze school, meneer Zwijsen.'

Andere kinderen weten kunstwerken op te noemen bij het dorpshuis of in de buurt van hun opa of oma. Maar wanneer de docente vraagt of ze ook kunstwerken kennen uit de aangrenzende gemeente Zaltbommel, schudden de meeste kinderen hun hoofd: nee. En dat terwijl de gemeenten samen een cultuurfestival organiseren omdat zij zich cultureel verbonden voelen. In de les wordt de kinderen dit bijgebracht.

De les is onderdeel is van het kunstfestival Bommelerwaard. Tijdens het festival vieren Maasdriel en Zaltbommel het cultuur historisch erfgoed. Dit weekend is er een theaterwandeling waarbij zowel amateurs als professionals theater, muziek en poëzie laten zien en horen. Het werkstuk dat de kinderen hebben gemaakt is daar te bewonderen.