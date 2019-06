Toeristenbus trekt bekijks in Vaassen

door: Wim van Amerongen

Het busje is een verschijning in het dorp. Waar je ook rijdt zie je mensen langs de kant kijken en zwaaien. De enkele toeristen die meerijden zwaaien enthousiast terug. Eigenlijk wilden ze wandelen bij kasteel Cannenburch, maar bij het aanzien van het toeristenbusje besloten ze toch maar om een rondje mee te rijden. 'Het is een mooie volle bak. Hartstikke gezellig', vertelt één van de toeristen.

Succes

Het busje is een idee van Ondernemersvereniging Vaassen (OVV). Samen met de acht haltes waar het busje stopt proberen ze toeristen op de vakantieparken naar het centrum te lokken. 'Op deze manier willen we het voor toeristen leuker maken om boodschappen in het centrum te doen', aldus Hans Valent van OVV. 'Ze kunnen gratis in- en uitstappen en het tovert bij iedereen een glimlach op het gezicht. Dat is het belangrijkste.'

Foto: Omroep Gelderland

Het busje heeft in de drie weken dat het door het dorp rijdt al vele toeristen rondgereden. Volgens Valent verloopt het zoals verwacht. 'Als het zo doorgaat is het zeker voor herhaling vatbaar.' Als het in juli en augustus nog drukker wordt gaan we een extra aanhanger voor het busje regelen.

Toeristen

In een half uur tijd rijdt het busje langs acht haltes in het dorp. Camping de Helfterkamp, Vakantiepark De Bosrand, Zwembad de Koekoek, Koffiehuis de Korenmolen, Restaurant Eekterzicht, IJssalon Rozeboom, Café de Toren en Kasteel Cannenburch. Deze bedrijven zorgen met een bijdrage dat het busje gratis is voor toeristen.

Toch is het busje niet permanent. Tot en met augustus rijdt het gele wagentje op de woensdagen, donderdagen en vrijdagen door het dorp. 'In het weekend weten veel mensen het centrum van Vaassen wel te vinden. Daarom willen we op doordeweekse dagen mensen naar het centrum brengen', aldus Valent. Na augustus zal het busje tot de volgende zomer uit het straatbeeld verdwijnen.