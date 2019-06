Aanvoerder Jong Vitesse naar De Graafschap

'Ik zie deze transfer als een mooie stap voor mij', zegt de 21-jarige Schuurman in reactie op zijn overstap. 'Ik verwacht dat we bovenin gaan meedraaien en ik zie De Graafschap als een mooie kans om mij verder door te ontwikkelen. Hard werken is hier belangrijk, natuurlijk in combinatie met goed voetbal. Ik weet dat de supporters fanatiek zijn en graag strijd en passie zien. Dat past ook uitstekend bij mijn spel.'



Schuurman speelde sinds 2007 in de jeugd van de Arnhemmers. In het seizoen 2017/’18 maakte Schuurman zijn officiële debuut in het eerste elftal van Vitesse, maar hij kwam voornamelijk in actie voor Jong Vitesse. Afgelopen seizoen speelde hij 33 wedstrijden voor de beloften van Vitesse en scoorde daarin acht doelpunten.