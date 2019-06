Andere rol voor Edward Sturing bij Vitesse

De 56-jarige Sturing was tijdens trainingen zichtbaar op een zijspoor beland. 'Het is geen geheim dat er helaas geen klik was', zegt hij zelf over zijn band met hoofdtrainer Leonid Slutskiy. 'Het belangrijkste voor mij is dat ik van waarde wil zijn voor de club. Daarom ben ik blij dat we een oplossing hebben gevonden die het beste is voor iedereen.'

Kleine 25 jaar in dienst van Vitesse

Sturing speelde tussen 1987 en 1998 als verdediger 329 competitiewedstrijden voor de Arnhemse club. Tussen 1999 en 2006 was hij assistent, hoofd opleidingen en (interim-)hoofdtrainer. Na een uitstapje van twee jaar naar PSV (hoofd opleidingen), keerde hij weer voor een jaar terug bij Vitesse. Daarna werd hij hoofdtrainer van FC Volendam. Na buitenlandse avonturen als assistent van de Turkse clubs bij Gençlerbirliği SK en Kayseri Erciyesspor trad hij in 2014 weer in dienst bij Vitesse, eerst als assistent bij Jong Vitesse en sinds 2016 bij de hoofdmacht. In 2018 werd hij na het vertrek van Henk Fraser interim-trainer en bezorgde hij de club Europees voetbal.

Van der Gouw en broers Berezuski blijven

Raimond van der Gouw tekent voor twee jaar bij als keeperstrainer van de Arnhemse club. Verder maakte Vitesse bekend dat de Russische broers Berezutski nog een jaar actief blijven in de technische staf onder leiding van hun landgenoot Slutskiy.