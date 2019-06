Arnhemse lobby voor Songfestival krijgt steun van hele regio

Arnhem staat niet alleen in de ambitie om het Songfestival volgend jaar naar de stad te halen. Naast achttien gemeenten, waaronder Nijmegen en Wageningen, steunen ook onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven rond Arnhem de komst van het evenement. 'Iedereen zegt: hier zeggen we geen nee tegen want dit is gewoon een gouden kans,' zegt de Arnhemse wethouder Jan van Dellen.

'We vragen geen geld van deze organisaties', zegt Van Dellen. 'Maar wel creativiteit en inzet. ROC Rijn IJssel heeft bijvoorbeeld een afdeling security. Dan moeten we ervoor zorgen dat de mensen in deze opleiding ook meedraaien in dit evenement. Bij de HAN willen ze hun afstudeerrichting internationale evenementen inzetten.'

Ook de Radboud Universiteit wordt erbij betrokken, net als het bedrijfsleven. 'Misschien kunnen we voor het vervoer een bus op waterstof of elektriciteit regelen.' Steden moeten als gastheer dienen voor de delegatie van een land.

Ook burgemeester Bruls van Nijmegen heeft volgens Van Dellen zijn onvoorwaardelijke steun toegezegd. 'We hebben Nijmegen heel erg nodig om de behoefte aan hotelkamers in te vullen. Ook gaat Nijmegen nadenken om in de aanloop kleine songfestivalevenementen te organiseren.'

'De race is heel krap'

Arnhem heeft concurrentie van onder meer Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. 'De race is heel krap', zegt Van Dellen. 'Maar het Gelredome heeft de grootste capaciteit van Nederland. Daar kan niemand aan tippen. De link naar vrijheid maakt de Arnhemse kandidatuur uniek. Het songfestival gaat ook over diversiteit en het uiten van je mening. Dat sluit zo mooi aan bij de herdenking van 75 jaar Slag om Arnhem die wij dit jaar vieren.'

'Steun van achttien gemeentes'

Van Dellen verwacht steun van alle achttien regiogemeentes. 'Ik ben voorzitter van het regio-overleg met alle wethouders van Economische Zaken. Die gemeentes wil je allemaal laten meegenieten, dus die steunbetuiging krijgen we ook.' Komende week zal er volgens Van Dellen gezamenlijk een brief ondertekend worden. 'Dat moet nog langs de gemeentebesturen, maar we vragen geen geld dus die steun zal er wel komen.'

Wel moet Van Dellen nog langs de Arnhemse gemeenteraad om geld los te krijgen. 'Ik kan als gemeente ook geen miljoenen gaan vragen van de belastingbetaler gezien de grote tekorten in de zorg.'

In de tweede week van juli moet het bidbook worden ingeleverd.

