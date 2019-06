Partij voor de Dieren wil nieuwe discussie over stallen na honderden dode varkens

Een dag na de vondst van ruim 900 dode varkens in een schuur in Winterswijk is er nog geen honderd procent uitsluitsel over wat er precies is gebeurd. Alles wijst op een technische storing, maar de precieze toedracht is nog onduidelijk. De Partij voor de Dieren in Gelderland gaat in ieder geval maandag vragen stellen over wat er is gebeurd.

De dieren stierven mogelijk door een kapot ventilatiesysteem. De NVWA kan nog niets zeggen over de oorzaak tot het onderzoek is afgerond. Dat kan nog weken duren.

'Het is belachelijk dat we dieren in zulke grote stallen opslaan', vindt fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren. 'Als het een technische fout was, dan laat het zien hoe kwetsbaar dit soort mechanische stalsystemen zijn.'

Zie ook: 900 varkens mogelijk gestikt vanwege storing in ventilatiesysteem

De bevoegdheden van de provincie liggen bij dit soort gevallen vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, ofwel: hoe kan en mag een stal gebouwd worden? Grote stallen zijn volgens Van der Veer risicovoller voor de dieren; die zijn afhankelijker van kunstmatige ventilatie.

Hij legt uit dat het probleem alleen maar groter is geworden met de komst van het zogenaamde ‘plussenbeleid’.

‘Geen boer wil dit’

Dankzij dat plussenbeleid, ontwikkeld door de provincie in 2017, mogen boeren hun stallen uitbreiden. Zij moeten dan een bepaald bedrag per vierkante meter staluitbreiding investeren in bijvoorbeeld duurzame energie of dierenwelzijn.

Fractievoorzitter Gerhard Bos van het Gelderse CDA, een partij die zich inzet voor de belangen van de boeren, vindt dat het plussenbeleid losstaat van dit soort problemen. ‘Geen boer wil dit. Ik word er een beetje verdrietig van als je de politiek over de rug van de agrariër gaat bedrijven’, stelt de politicus

Luuk van der Veer vindt juist dat de politiek zich hier mee moet bemoeien: ‘Wij zijn niet tegen de boeren. Het probleem ligt niet alleen bij de agrariër; die is vaak ook slachtoffer van het systeem. Wat in Winterswijk gebeurde is niet één incident, het gebeurt vaker. Het is een structureel probleem.’ Maandag dient hij vragen in en verzoekt hij de provincie om het plussenbeleid te herzien.

'Het houdt een keer op'

De fractievoorzitter van de CDA is van mening dat dit soort technische fouten niet altijd te voorkomen zijn. ‘Elke techniek heeft een kwetsbaarheid. We moeten kijken hoe de techniek zo optimaal mogelijk wordt ingezet. Is alles er al aan gedaan, dan houdt het gewoon een keer op’, vertelt Bos.

'We moeten niet constant discussies blijven voeren', vindt Bos. ‘De mens wil dit soort incidenten niet. Ik snap dat ze voor de dieren zijn, maar het lijkt soms alsof ze tegen de mens zijn.'

Zie ook: Ruim 900 dode varkens aangetroffen in Winterswijk