Getuige in zorgfraudezaak Rigter: 'Ik wil hier helemaal niet zijn’

door Judith Spanjers en Jenda Terpstra

Drie mannen zitten een beetje onwennig te wachten buiten de rechtszaal. Ze zijn als getuigen opgeroepen door de Rigtergroep, de zorgaanbieder voor kwetsbare mensen waar ze tot twee jaar geleden werkten. 'We waren verplicht om hier te komen', zegt een van hen.

De mannen werkten als woonbegeleider, toezichthouder en teamleider voor de zorginstelling die sinds twee jaar verwikkeld is in een slepende rechtszaak met de gemeente Nijmegen.

De gemeente eiste eerder 1,8 miljoen euro aan persoonsgebonden budgetten (pgb-gelden) terug, omdat Rigter frauduleus zou hebben gehandeld. Zo werden bijvoorbeeld vaste maandbedragen gedeclareerd voor een cliënt, terwijl die in detentie zat.

Voorlopige uitspraak

Begin dit jaar deed de rechtbank al een voorlopige uitspraak: Rigter had stelselmatig te weinig zorg verleend en te veel gedeclareerd bij in ieder geval vier zorgcliënten. Daarbij was voor tenminste anderhalve ton gefraudeerd.

Vandaag hadden de directrice van Rigter, Monique Neuféglise, en haar advocaat nog één kans om het tegendeel te bewijzen.

Post doorsturen

De eerste getuige verklaarde in de rechtszaal dat hij cliënten begeleidde bij alledaagse handelingen. Maar hij zei ook dat hij geen idee had op hoeveel uren zorg de cliënten recht hadden.

Als de rechter naar een specifieke cliënt vraagt, zegt hij de naam wel te kennen. ‘Zijn post kwam bij ons binnen. Ons was gevraagd dat door te sturen.' Dit ligt gevoelig: de Rigtergroep declareerde in Nijmegen voor deze cliënt, terwijl die in werkelijkheid op een locatie in Arnhem woonde.

Uren

De hamvraag tijdens de langdurige zitting is hoeveel uren zorg cliënten daadwerkelijk hebben gekregen en of dit klopt met het aantal uren dat is gedeclareerd. Directrice Neuféglise houdt vol dat dit niet zo gemakkelijk is na te gaan.

'Het gaat om 24-uurszorg.' Niet alle zorguren zijn specifiek per persoon gerapporteerd, zegt ze na afloop van de zitting. Maar de advocaat van de gemeente Nijmegen is het hier niet mee eens: '24 uur bereikbaarheid is niet hetzelfde als 24 uur zorg krijgen.'

Klachten

Bewoners op de Nijmeegse locaties klaagden al langer dat ze te weinig zorg kregen, zegt de getuige die als teamleider bij de Rigtergroep werkte. Hij werd in 2017 aangesteld om de kwaliteit van zorg omhoog te krijgen, het jaar waarin de Rigtergroep failliet ging.

‘Ik wilde hier helemaal niet zijn’, voegt de oud-teamleider toe. ‘Ik ben opgeroepen. Wat ik nog wil zeggen: deze zaak kent alleen verliezers.'

De gemeente Nijmegen krijgt van de rechter een week de tijd om te beslissen of ook zij getuigen willen oproepen.

Optimistisch

Bij de einduitspraak in de zaak zal duidelijk worden of directrice Neuféglise volgens de rechtbank inderdaad fraude heeft gepleegd. Zo ja, dan moet zij de gemeente Nijmegen 150.000 euro terugbetalen.

De advocaat van de gemeente is alvast optimistisch. 'Dat was ik al voordat de zaak diende vandaag, en dat ben ik nog steeds.'

Directrice Neuféglise zegt in hoger beroep te gaan als de uitspraak voor haar negatief uitpakt.

