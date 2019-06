Vurig debat over vuurwerkoverlast in Ede

Niek van de Brink van de ChristenUnie was helder en duidelijk: 'Moeten wij wel zo doorgaan? Er gaat nog hoop mis. Het college gaat door op oude voet. De ChristenUnie heeft daar moeite mee, vinden het eigenlijk niet goed. Er is een duidelijk draagvlak voor een vuurwerkverbod. Van het inwonerspanel ziet de helft een verbod wel zitten. Wij pleiten voor een vervolgonderzoek naar het draagvlak, waarom niet een referendum?'

Burgemeester René Verhulst ziet een vervolgonderzoek niet zo zitten omdat hij denkt dat het geen nieuwe inzichten zal opleveren. Van de Brink vindt dit een interessant punt: 'Mocht het niet veel afwijken, dan ken je gelijk het draagvlak.'

Verhulst: 'Ik vraag mij af of het de moeite en het geld wel waard is. Ik denk van niet. Ook moet ik aantekenen dat het inwonerspanel niet representatief is, de groep is te klein.' Diverse partijen vragen zich ook af of de peiling wel een goed beeld geeft.

Vuurwerkshows

Nico van der Poel van de SGP pleit voor een algeheel verbod en wil het opvangen met vuurwerkshows. 'Wij moeten de overlast tegen gaan. Momenteel zijn er te weinig middelen om een vuurwerkverbod te regelen. Wij zien vuurwerkshows ook als middel van risicobeheersing.' Van der Poel liet ook weten dat hij vrijwillige vuurwerkvrije zones niet ziet zitten.

'Carbidschieten'

Jan Pieter van der Schans, CDA Ede: 'Het afsteken van vuurwerk is een traditie, een traditie waarvan je kan genieten, maar waar je ook last van kan hebben. Een vuurwerkverbod is landelijk beleid op dit moment, laat dat eerst eens passeren.'

Burgemeester René Verhulst: 'Klopt helemaal, hoewel nu in de Tweede Kamer stemmen opgaan om het toch naar de gemeente te schuiven.' Van der Schans: 'Wij pleiten wel voor uitbreiding van vuurwerkvrije zones. En laat ik eerlijk zijn, carbidschieten daar weten ze in Otterlo wel raad mee en het is toch stiekem best leuk om naar te kijken.'

Gabrielle Hazeleger-Demmers, van GemeenteBelangen is het eens met Van der Schans: 'Wij in Otterlo weten hoe dat moet en weten dat het ook erg mooi. Overdag carbidschieten en als het donker is mooi siervuurwerk.' Gemeentebelangen is tegen een vuurwerkverbod, Hazeleger-Demmers: 'Wij kunnen ons geen voorstelling maken van vuurwerkvrije zones. Wij pleiten voor een grote vuurwerkshow in het Edese centrum, wat wordt uitgebreid naar de dorpen. Een soort countdownshow op het Kuiperplein waar mensen naar kunnen kijken op het Museumplein en de Markt.'

Burgemeester René Verhulst ziet meerdere vuurwerkshows echter niet zitten wegens de oplopende kosten.

Tegen totaalverbod

Sjoerd Bakker van de Edese VVD is ook tegen een vuurwerkverbod. 'Wij vinden wel dat mensen gewezen moeten worden op risico van het afsteken van vuurwerk. De vuurwerkdetectiesystemen die er zijn, daar zien wij niets in.'

Boyce de Jong van GroenLinks Ede denkt dat een verbod niet nodig is: 'Wij pleiten voor vuurwerk afsteekgebieden en geen vuurwerkverbod.' GroenLinks weet niet goed hoe het college aankijkt tegen vuurwerkshows.

Ook de PvdA Ede kan zich vinden in meer vuurwerkvrije zones en meer voorlichting. Charifa El Kaddouri zit vuurwerkshows ook zitten, maar zou dit meer zien op wijkniveau.

'Kerkklokken maken meer herrie'

Ruben van Druiten, fractievoorzitter van BurgerBelangen Ede: 'Wij zijn verbaasd dat sommige partijen een traditie de nek willen omdraaien. Het gaat om acht uur per jaar dat er vuurwerk afgestoken mag worden. Kerkklokken maken op jaarbasis meer geluid dan vuurwerk. Dus die klokken zijn vaker te horen. Het organiseren van vuurwerkshows vinden wij een soort vertrutting van de maatschappij.'

Genieten

Volgens burgemeester René Verhulst kan je ook genieten van vuurwerk: 'Mits je dat doet op een goede, correcte manier. De maatschappij verandert, de acceptatie verandert. Over twee of drie jaar kan het weer helemaal anders zijn.'

Illegaal vuurwerk tegengaan

Verhulst stelt dat de Edese politie afgelopen jaarwisseling nog beter gekeken heeft naar handel in illegaal vuurwerk, dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 'Het is natuurlijk niet leuk als je ouders horen dat jij illegaal vuurwerk hebt en opbergt. Dat werkt best goed.'

Stephan Neijenhuis van D66 vraagt zich hardop af of het geen idee is als alleen knalvuurwerk wordt verboden. Burgemeester Verhulst: 'Landelijk wordt dit onderzocht, het is erg interessant en blijf het zeker volgen.'