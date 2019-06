Weer illegale radiozender uit de lucht gehaald in de Achterhoek

De zender en bijbehorende apparatuur stonden verscholen in een bosrijk gebied. Agent Telecom heeft de zender uit elkaar gehaald en in beslag genomen. Om de veiligheid van de medewerkers te kunnen garanderen assisteerde de politie bij de werkzaamheden.

De weg naar de mast was moeilijk begaanbaar. Waarschijnlijk is er met opzet veel grond op de zandweg gestort om wagens van het Agentschap Telecom en de politie tegen te houden.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat er in de Achterhoek een illegale zender wordt afgebroken. In mei haalde het agentschap een 85 meter hoge antenne in Beltrum naar beneden. Ook deze zender behoorde toe aan etherpiraat Testarossa. De zender liet toen al weten snel weer in de lucht te willen zijn.

Twee weken daarvoor ontdekte men een antenne van 60 meter hoog in Neede. Ook deze is in beslag genomen.

