'Anders' in de Achterhoek

'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.' Een uitspraak die de meeste Achterhoekers regelmatig in de mond nemen. Michiel Wopereis is geboren en getogen in Lichtenvoorde en is dragqueen. Hij verkleedt zich regelmatig als vrouw en treedt hiermee op.

Michel is daarmee uniek in zijn woonplaats en afwijkend van de gemiddelde Achterhoeker. Vroeger al was hij 'anders' dan de rest. Thuis was dat geen probleem, maar op school heeft Michiel wel een pestverleden.

Uit de kast

'Michiel? Die is gewoon zo', zeiden de ouders van Michiel altijd. Op zijn 16e kwam Michiel erachter dat hij op mannen viel en op zijn 20e kwam hij er openlijk voor uit. Zijn alter ego Mary Miracle kreeg pas gestalte na zijn 30e verjaardagsfeestje.

Michiel draaide voor de lol de genders om. De mannen kwamen als vrouwen, de vrouwen als mannen. Zijn alter ego beviel hem zo goed dat hij er nu regelmatig mee optreedt. 'Voor mij is dragqueen zijn een kunstvorm, een theatervorm. Door de make-up word ik iemand anders. Een uitvergroting van mezelf.'

Geen hokjesmentaliteit

Ondanks zijn pestverleden is Michiel wel positief over de Achterhoekse mentaliteit. 'Ze laten de mensen in hun waarde. Als ze het niks vinden, dan zal je het niet horen. Je vriendengroep blijft gewoon je vriendengroep. Geen groepjes en hokjes. De één is hardrocker, de ander is homo. En dat allemaal bij elkaar.'

In 2018 werd Michiel als Mary Miracle zelfs onderdeel van het beroemde bloemencorso in Lichtenvoorde. 'Ik trad al op door heel Nederland, maar nu pakken de mensen in de Achterhoek het ook op', zegt hij.

Meer zien? Kijk maandag 24 juni om 17.20 naar 'I love de Achterhoek' op tv bij Omroep Gelderland. Daarin hebben Frans Miggelbrink en Willem te Molder bijzondere ontmoetingen met Achterhoekers die afwijken van het stereotype beeld.