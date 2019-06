FightNight in Doetinchem groeit uit voegen

De boksers van COB Doetinchem bereiden zich voor op een van de hoogtepunten van het jaar. In de eigen bloedhete en uitverkochte bokshal staat zaterdagavond de zesde editie van de FightNight op het programma, wat voor Sportman van het Jaar Stanley Koemans de eerste thuiswedstrijd in zes jaar tijd wordt.

'Er staan echt vlammende partijen op het schema', weet Koemans. De Doetinchemse Sportman van het Jaar komt na zes jaar weer in actie in de stad omdat het door sponsors is gelukt om het Duitse super-zwaargewicht Thomas Hamachek als tegenstander binnen te halen. 'Dat wordt de hoofdpartij, dus het wordt knallen tot het einde van de avond.'

Daarnaast staan er dertien andere partijen op het programma, onder meer voor thuisvechters Déjan Bolt en Jochen Böttcher. Voor vechters van de boksclub is het na wedstrijden in binnen- en buitenland een kans om zich te laten zien aan het thuispubliek. 'We kunnen nu het boksen het platform geven dat wij vinden dat het verdient', zegt organisator Dirk Chevalking. 'Dat is geweldig, daar doen we het voor.'



De bokshal van COB staat zaterdagavond met enkele honderden bezoekers stampvol, maar het kan zomaar de laatste de keer zijn dat deze accommodatie wordt gebruikt voor de FightNight. 'Op deze manier is het voor ons behapbaar en te doen', zegt Chevalking. 'Maar er zijn partijen die hebben laten weten dat ze dit willen opschalen naar een groter sportevenement in Doetinchem. Het kan zomaar zijn dat we volgend jaar in een grotere sporthal zitten.'