Edese raad praat over jeugd en onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft een jeugd en onderwijsplan opgesteld voor de komende vier jaar in samenwerking met diverse partners waaronder de jongerenraad Ede. Een breed plan waarin onder andere jeugdhulp, jeugdzorg onderwijs en BSO+ aan de orde komen. De gemeente zoekt naar de beste manier waarop ze kinderen hulp kunnen bieden. Diverse partijen zijn over het algemeen positief over het voorliggende plan. Er is echter ook kritiek.

In gesprek

Arnold Versteeg van de SGP is blij met de grote betrokkenheid van partijen bij de ontwikkeling van dit plan, maar raadde wel aan om alles wel beheersbaar te houden. Diverse partijen waren eveneens te spreken over de betrokkenheid, de jongerenraad oogstte veel complimenten.

Meningen verdeeld

Versteeg: 'Het college heeft wel lef, heeft veel ambitieuze plannen, maar waak voor een Dik Trom beleid. Een worst voorhouden, maar hem niet geven.'

Cora Otter van de ChristenUnie stelt dat ieder kind een plek verdient om te leren en te spelen. 'Het onderwijs moet voor iedereen zo normaal mogelijk zijn. De stelling: ieder kind hoort thuis, daar zijn wij het van harte mee eens.'

Wethouder Leon Meijer: 'Natuurlijk hoort ieder kind thuis te wonen, maar soms kan het niet, soms moet het kind hulp hebben die alleen buitenhuis gegeven kan worden. Dat kan gewoon niet anders.'

Het Edese CDA liet weten dat het jongeren gunt dat het thuis wordt geholpen. GemeenteBelangen vindt het een redelijk goed plan. De lokale partij maakt zich echter zorgen over GGZ-hulp voor kinderen tussen 8 en 12 jaar, de jeugdhulp en het schooladvies.

'Meer aandacht voor tekortschietende bescherming kinderen bij geweld'

Bart Omlo van de VVD: 'Het is een mooi liberaal plan. De gestelde uitgangspunten geven goed richting aan alles.' Ook Stephan Neijenhuis van D66 is tevreden met het plan. De fractievoorzitter van de Edese partij vroeg wel aandacht voor een pas verschenen rapport: 'Tekortschietende bescherming kinderen tegen geweld'. Neijenhuis zou graag zien dat hier in Ede meer aandacht is voor dit rapport. Ook vroeg hij aandacht voor stages, want stages kunnen jongeren helpen. Wethouder Meijer reageerde hierop dat het een zaak is van de school zelf. 'We moeten de scholen wel ondersteuning bieden.'

Verkenningsmissie

Het Edese CDA stelt dat hulp gegeven moet worden waar dat nodig is. Jan Willem Nuis van het CDA: 'Het plan heeft goede intenties maar is te algemeen. Het is niet concreet genoeg, het lijkt wel op een verkenningsmissie.' Wethouder Leon Meijer weerlegde dit: 'U moet weten dat dit plan een kader is, een vertrekpunt wat willen wij, hoe gaan we het uitvoeren? Dat beschrijven wij in de uitvoeringsplannen die dit najaar klaar moet zijn.'

Rekenkamercommissie

Onlangs verscheen er een rapport over de jeugdhulp in Ede. Charifa El Kaddouri van EdeNu mist dit rapport: 'Wij missen in dit plan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Die zouden wij graag toegevoegd zien.' De fractievoorzitter van de lokale partij besloot dat ieder kind er mag zijn. Wethouder Leon Meijer was het hier volledig mee eens.

Overgewicht en schulden

De Edese PvdA liet weten dat men het een goed plan lijkt, maar men mist aanpak van overgewicht bij jongeren. Volgens Leon Meijer heeft dit punt de aandacht: 'Wij zijn in overleg met onder andere sportservice en buurtcoaches over dit punt. In ons gezondheidsbeleid hebben wij hier ook aandacht voor.' Karin Bijl van de PvdA vroeg ook aandacht voor jongeren en het maken van schulden. volgens Bijl is dat onder jongeren nog een groot probleem.

'Gefaald'

GroenLinks Ede kijkt kritisch terug op de afgelopen tijd. Peter van Leusden: 'Wij zijn niet geslaagd in een goede jeugdhulpverlening.' Het raadslid wil daarin verandering zien. Het wordt een tijd voor transformatie, de effectiviteit van hulp moet verbeteren.'

Volgens wethouder Leon Meijer is het de hoofdvraag hoe het kind het beste te helpen, wat heeft het kind nodig? Ook benadrukte de wethouder dat scholen een belangrijke rol spelen in het welzijn van kinderen. 'Docenten kennen de gezinnen en weten wat nodig is.' Het plan werd door de Edese raad besluitrijp gevonden en binnenkort wordt erover gestemd.