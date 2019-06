Nieuwbouw Aldi Nunspeet geen gelopen race

Als het tot uitvoering komt zal er het nodige moeten worden aangepast aan de plannen. In de commissie Ruimte en Wonen werd duidelijk dat met name de hoogte op veel bezwaren stuit.

Met de bouw van dertig sociale huurwoningen boven de supermarkt wordt een hoogte van zestien meter bereikt en dat is voor meerdere partijen onaanvaardbaar. Dat brengt wethouder Jaap Groothuis wel in problemen, want Provinciale Staten zetten druk om niet steeds maar te kiezen voor bouwen in het buitengebied, maar de hoogte in te gaan. In een aangepast plan zal dus een balans gevonden moeten worden.

De SGP stemt niet in met de voorgenomen plannen en Gemeentebelang heeft grote twijfels. Ook de andere partijen hebben moeite met de hoogte van het complex. Voor Karel van Bronswijk (CDA) blijft het vreemd dat een eerdere situatie van Kattenberg op de Kolk de hoogte van 16 meter voor het college veel bezwaren opriep. Wordt er met twee maten gemeten? Jaap Groothuis (SGP) voert aan dat de tijden veranderen en er mogelijk niet aan te ontkomen valt om de hoogte in te gaan met nieuwbouw. Alle bezwaren gehoord hebbende, zal hij met de initiatiefnemer in gesprek gaan en komt dan terug bij de commissie.