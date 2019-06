Ruim baan voor wielrenners: Ede haalt drempels weg voor NK

In alle vroegte wordt begonnen met de eerste van vier verkeersdrempels. De stenen zitten goed vast en het kost de wegwerkers van de gemeente dus enige moeite ze los te krijgen. Als er eenmaal een gaatje is, wordt de kraan ingezet om wat te helpen.

De stenen worden op een pallet geplaatst en weggereden. Ondertussen rijden fietsers af en aan. Het lukt de verkeersbegeleiders maar met moeite om de vele scholieren te laten afstappen. Ze moeten natuurlijk niet in de kuil vallen.

Als een hele schoolklas onder aanvoering van hun docent toch door de afzetting rijdt wordt het zelfs de wegcontroleurs te gortig: 'Er staat hier toch een C1-bord met verboden in te rijden!', merkt één van hen op.

De buurt

Buurtbewoners komen één voor één even kijken wat er in hun straat gaande is. Zorgelijke blikken bij iemand die volgende week zaterdag, als de wielrenners langskomen, met de caravan op pad wil. 'En 'm ergens anders neerzetten in de wijk kan ook niet. Ik laat een volle caravan niet zomaar ergens staan.' Hij besluit de vakantie maar een paar uurtjes te vervroegen: 'Dan ben ik al weg als de renners komen.'

Noodzakelijk

Maurice de Merode van de gemeente komt ook even langs. Hij vindt het echt noodzakelijk dat de drempels eruit gaan: 'Het hoogteverschil van acht centimeter is echt gevaarlijk. De renners midden in het peloton moeten daarvoor afremmen, terwijl die aan de zijkanten er minder last van hebben en vol gas door fietsen. Dat gaat niet goed.'

En zo maakt Ede zich langzaam op voor de wielerwedstrijd die over iets meer dan een week wordt gehouden. 'Daarna gaan de drempels er weer in', belooft De Merode aan een buurtbewoner, 'want anders wordt er hier veel te hard gereden.'