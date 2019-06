Celstraf voor pistachenotenbende

Het Openbaar Ministerie zei tijdens de inhoudelijke behandeling helemaal klaar te zijn met mobiel banditisme, waarbij mensen met geen ander doel naar Nederland komen dan om te stelen.

'Het OM treedt dan ook keihard op', stelde de officier van justitie toen. 'Dit is niet zomaar een winkeldiefstal van een paar pistachenootjes, men komt in georganiseerd verband naar Oost-Nederland en bezoekt een aantal supermarkten om winkelkarren vol goederen te stelen.'

De rechtbank is het daarmee eens en neemt de straffen die het OM geëist had over. Dat betekent dat drie verdachten zes maanden de gevangenis in moeten, de vierde mag twee maanden minder zitten. Ook moeten ze schadevergoedingen betalen aan de benadeelde winkels.

60 zakken pistachenoten

De diefstallen werden gepleegd op 21 en 26 februari. Dat gebeurde in Zevenaar, Deventer, Hoogeveen en Zwolle. De 42-jarige man is samen met de vrouwen op bewakingsbeelden van diverse winkels te zien. Op bewakingsbeelden van een supermarkt is te zien dat één van de vrouwen gebruik maakt van een wijde jas, waar bijna zestig zakken pistachenoten in verdwijnen.

Ook is op beelden te zien hoe winkelkarren vol levensmiddelen via de toegangspoortjes naar buiten worden gereden.

