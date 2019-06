Poolse para's eren hun voorvaders met Rijnoversteek

Bij de herdenking van 75 Jaar Market Garden zullen een aantal nazaten van de Poolse parachutisten van toen de Rijn oversteken. In totaal zullen er ongeveer 90 Poolse parachutisten van aan die herdenking deel nemen. Het bijzondere is dat er bij de selectie vooral gekeken is naar soldaten wiens opa- of overgrootvader ook parachutist was en in 1944 bij Driel werd gedropt

Op zondag 22 april zullen de Polen vanaf Driel in bootjes de Rijn oversteken. Exact dezelfde tocht die hun voorvaders tijdens de slag om Arnhem maakten. Daarbij schoten enkele honderden Polen de in het nauw geraakte Britten te hulp. Bij die oversteek kwamen tientallen para's om het leven. De Poolse inzet kon het tij niet keren en op 25 september besluit het opperbevel dat de overgebleven troepen zich terug moeten trekken over de Rijn.

Operatie Berlin

Deze actie op de laatste dag van de slag om Arnhem is de geschiedenis ingegaan als operatie Berlin. Nadat de positie van de ingesloten Britten in Oosterbeek onhoudbaar is geworden krijgen ze opdracht om zich terug te trekken over de Rijn. De in Driel achtergebleven Poolse para's dekken die aftocht.

Eerbetoon

De oversteek is een eerbetoon aan de parachutisten van toen. Na afloop zullen de Polen bloemen leggen bij het monumentje aan de Oosterbeekse kant van de rivier dat de exacte plaats van de oversteek markeert.