SGP en VVD Ede: 'Meer aandacht voor die vervelende eikenprocessierupsen'

Beide Edese fracties stelde hierover vragen tijdens de raadsvergadering van donderdagavond. Het SGP-raadslid Pieter Kool wil weten of er beleid is om de overlast te beperken. Daarnaast wilde hij weten of bij het college van burgemeester en wethouders bekend is dat op openbare plaatsen zoals schoolpleinen en speelplaatsen er ook veel overlast is. Ouders zouden kinderen zelfs binnen houden. Kool vroeg ook aandacht voor het fietspad bij Kernhem, er is daar te veel hinder. 'Zijn er alternatieven?'

Prioriteit

Zowel de SGP als de VVD hadden vragen over de prioriteit met betrekking tot de bestrijding van de rupsen. De Edese VVD wilde ook weten of er wel genoeg prioriteit is inzake de meldingen die inwoners doen. Sjoerd Bakker van de VVD: 'Soms worden er meldingen gedaan, waarbij de melder zich niet gehoord voelt. Er wordt een plaats aangegeven van er overlast is, maar op de kaart waarop te zien is waar er eikenprocessierupsen zijn valt niets te zien terwijl er wel melding gedaan is.'

Verder wilde Bakker weten welke maatregelen er voor volgend jaar genomen zijn en vroeg hij het college hoe men omgaat met particuliere bedrijven die de rupsen zelf moeten verwijderen, maar hinder ondervinden door de openbare ruimte.

'Wij doen ons best'

In beantwoording op de vragen liet wethouder Lex Hoefsloot weten dat de gemeente Ede deze problematiek erg serieus neemt. 'De klimaatveranderingen eisen hun tol. Helaas neemt hiermee ook de overlast toe. Wij moeten accepteren dat de eikenprocessierups er is. Daar doen wij helaas niets aan. Samen met partners, bijvoorbeeld groenbeheerders moeten wij goed nadenken over de bestrijding en voorplanting van de rupsen.'

Verder moet er volgens de wethouder gekeken worden hoe eikenprocessierupsen-bestrijders in te zetten. 'Ook moeten wij goed kijken hoe deze rups overwintert. Helaas is de overlast er ook bij scholen en speelplaatsen. Wij hebben een gekwalificeerd bedrijf in de arm genomen voor de bestrijding.'

'Geef meldingen door'

Wethouder Hoefsloot erkent dat er klachten zijn en zegt het ook jammer te vinden dat door drukte het termijn voor afhandeling oploopt. Voor wat betreft het fietspad bij Kernhem zijn er volgens de wethouder voldoende alternatieven.

Hoefsloot herkent de opmerking van Sjoerd Bakker niet met betrekking tot de status van de kaart waarop de overlastlocaties te zien zijn. Hij wil wel kijken wat er gaande is. De particulieren die overlast ondervinden kan de gemeente alleen voorzien van advies. Hoefsloot: 'Geef meldingen door, wij pakken dit op en doen ons uiterste best', besloot de wethouder.

