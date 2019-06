LIVE | Volg de babyboom op de Hoge Veluwe

Biggetjes, lammetjes van de moeflons en de eerste reekalveren. Het is een babyboom op de Hoge Veluwe en jij kunt meekijken! Want sinds zaterdag zijn deze jonge dieren en hun ouders te volgen via de nieuwe livestream van BuitenGewoon.

De geboortegolf van de reeën is nu op haar hoogtepunt. 'Sommige hindes moeten nog bevallen, andere kalveren zijn net op de wereld', vertelt boswachter Henk Ruseler van Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Vooral tegen de avond laat het wild zich goed zien. Henk Ruseler, boswachter Nationaal Park De Hoge Veluwe

De jonge zwijntjes zijn in maart geboren en ook de lammetjes van de moeflons lopen al even rond. BuitenGewoon en Nationaal Park Hoge Veluwe geven je een uniek kijkje in het park. De camera staat bij een observatieplaats waar veel wild voorbijkomt. 'Vooral tegen de avond laten ze zich goed zien', geeft boswachter Henk Ruseler als tip.

Reekalveren vanwege droogte later geboren dan normaal

De reekalveren zijn wat later dit jaar en dat heeft alles te maken met de droge zomer en voorjaar van 2018 legt Ruseler uit. 'Vanwege de droogte waren de hindes vorig jaar in een minder goede conditie. De conditie bepaalt de eisprong, de vruchtbaarheid van een dier. Daardoor was de bronst later en worden de kalfjes ook later geboren. De draagtijd is 8,5 maand. Er worden nu volop kalveren geboren.'

Kijk hier naar de livestream:

Aankomende zaterdag staat de uitzending van BuitenGewoon in het teken van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Kan je niet wachten? Kijk hier alvast vooruit.