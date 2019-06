Krapte op Achterhoekse arbeidsmarkt groeit

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is ten opzichte van een jaar geleden met ruim 22% gedaald. Volgens het UWV hebben werkgevers in de regio steeds meer moeite om personeel te vinden.

'Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in mei verder gedaald tot 3.621', zo laat het UWV weten. Ten opzichte van een maand eerder is dat een daling van 135 uitkeringen. 'Tegelijkertijd neemt het aantal vacatures toe', vervolgt het UWV. 'Waardoor de spanning op de arbeidsmarkt hoog blijft. In de Achterhoek is de arbeidsmarkt krap.' Volgens de organisatie betekent dit dat werkgevers moeite hebben om personeel te vinden.



De daling van het aantal verstrekte uitkeringen over het afgelopen jaar betekent dat het percentage WW’ers als onderdeel van de totale beroepsbevolking in de Achterhoek (2,3%) inmiddels lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 2,7%.