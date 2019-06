Film Mind My Mind van Floor Adams wint Gouden Hert

De film Mind My Mind van Floor Adams uit Nijmegen heeft het Gouden Hert 2019 gewonnen. Dat is een prijs voor Gelderse filmmakers.

In de animatiefilm Mind My Mind wordt de kijker meegenomen in het hoofd van de autistische Chris. In minder dan dertig minuten laat Floor Adams zien hoe de hoofdpersoon met autisme reageert op sociale en emotionele uitdagingen in zijn leven, zoals een feestje of een date. Met de prijs wint Adams 1.500 euro, dat door Omroep Gelderland beschikbaar is gesteld.

Op de tweede plaats komt de film Sleepless / Repeat Until Death van Sil van der Woerd en op de derde plaats de film Dante vs. Mohammed Ali van Marc Wagenaar. De publieksprijs en de winnaars van de Gelderland Film Pitch worden nog bekend gemaakt.

Zie ook: Film uit Nijmegen laat zien hoe dat werkt in je hoofd: autisme

Meerdere prijzen

Het is niet de eerste prijs voor Adams. Haar film viel eerder al in Duitsland en België in de prijzen. Zo ontving ze de Publikumpreis van het internationale festival voor animatiefilms in Stuttgart. Ze reisde na de première in Brussel onder meer naar New York en Noorwegen om haar film onder de aandacht te brengen. Ze werkte er zes jaar aan met tientallen mensen.

Trailer Mind My Mind: