Drie NL-Alerts voor brand in Nijmegen, waarom?

Even na 18.15 uur werd donderdag een NL-Alert verstuurd met de boodschap om ramen en deuren te sluiten en in de buurt van Nijmegen je autoventilatie uit te zetten. Dit had te maken met een zeer grote brand bij een recyclebedrijf aan de Nijverheidsweg. Zwarte rook trok vanaf daar over de stad.

Een half uur later volgde nog een waarschuwingsbericht. Nu leek de boodschap hetzelfde, maar werd eraan toegevoegd dat de rook geen direct gevaar zorgde voor de omgeving. Beide berichten werden over een groot gebied verspreid, zo kregen inwoners van Lobith zelfs een waarschuwing op hun telefoon. Later volgde nog een derde bericht, waarin het incident werd afgemeld en ramen en deuren weer open mochten.

Waarom drie keer?

Dergelijke berichten worden verstuurd als er incidenten zijn waarbij direct handelen noodzakelijk is. Maar waarom drie berichten in korte tijd in een groot gebied, vroegen Gelderlanders zich af op sociale media? Dat heeft met verschillende factoren te maken, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vrijdag.

'We vonden het belangrijk om, zeker gezien het tijdstip waarop veel mensen buiten of onderweg waren, snel te informeren. Op het moment van het eerste bericht wisten we nog niet welke stoffen via de rookwolken werden verspreid.'

Phil Collins

Maar vlak nadat het eerste bericht werd verstuurd, kwamen de eerste resultaten van de meetploegen binnen. 'Daaruit bleek dat er geen giftige stoffen werden verspreid, maar rook is natuurlijk nooit gezond. Wetende dat er tienduizenden mensen in de stad waren voor het concert van Phil Collins, vonden we het verstandig om er snel een bericht achteraan te sturen. Al die mensen stonden immers in de buitenlucht.'

Het derde bericht is volgens de woordvoerder protocol, elk groot incident wordt door de hulpdiensten 'afgemeld.'

De brandhaard. Tekst gaat verder na de foto:



Foto: Roland Heitink

Groot gebied

Ook waren er vragen over het verspreidingsgebied van de waarschuwingsberichten, zo kregen mensen in Lobith zelfs een waarschuwing. 'Dat heeft te maken met de technische mogelijkheden. Wij kunnen geen lijntje trekken rond het Goffertpark of Nijmegen, we kunnen alleen enkele masten kiezen die in het juiste gebied staan. Dat kan ertoe leiden dat berichten in een groter gebied verspreid worden dan nodig is.'

De brand was rond 20.00 uur uit. Gedurende de nacht hebben brandwachten van het bedrijf toezicht gehouden op de hoop metalen die in brand vlogen. De oorzaak is moeilijk vast te stellen. Er is volgens de veiligheidsregio geen aanleiding om daar onderzoek naar te doen. 'Het gebeurt vaker dat door een ongelukkige samenloop van omstandigheden een vonkje ontstaat in zulke materialen, dat vuur slaat dan snel om zich heen.'

