Informatiebrief naar raad Ede na ophef over IS-kinderen

door Joukje Valkenburg - Beiboer

In Ede werden vorig jaar twee kleine kinderen bij hun opa in huis geplaatst. De man stond bij het Openbaar Ministerie (OM) bekend als een geradicaliseerde IS-aanhanger. Dat bleek tijdens een rechtszaak tegen de moeder van de kinderen, meldde het NRC.



De man schreef bijvoorbeeld een brief aan terreurgroep IS, waarin staat dat hij met het hele gezin in het kalifaat wilde wonen. Ook bij de gemeente stond het gezin bekend als geradicaliseerd. Toch werden de kinderen bij opa in huis geplaatst.

Het Openbaar Ministerie, de reclassering, de gemeente en de Kinderbescherming hebben allemaal informatie over zogenoemde terugkeerders, aanhangers van terreurgroep IS die terug naar Nederland komen. Die informatie is heel lastig te delen, zegt burgemeester Verhulst van Ede.

De burgemeester van Ede vertelt wat er mis gaat bij de informatie-uitwisseling over IS-terugkeerders (tekst gaat door onder video):

Naar aanleiding van de ophef rond de IS-kinderen heeft het gemeentebestuur een brief naar de raad gestuurd met uitleg over wat er precies schort aan de uitwisseling van informatie. 'De informatie die in het ene proces ter beschikking komt, kan niet voor het andere proces worden ingezet', is te lezen.

Onderzoeken mogen niet gedeeld worden

Eerdere onderzoeken mogen niet zomaar gedeeld worden, staat in de memo. 'Als de gemeente informatie wil vragen bij betrokken partijen, dan kan dit alleen met toestemming van de terugkeerder.' De informatie uit een strafrechtelijk onderzoek is überhaupt niet in te zien voor de gemeente.

Zelfs de Raad voor de Kinderbescherming, die adviseert over een veilige woonplek voor kinderen uit IS-gebied, geeft aan dat informatie in een nog te voeren rechtszaak ook door hen niet altijd gebruikt mag worden. Gevolg is dat partijen onvolledige informatie hebben.

En daar zit de frustratie. 'Gemeente en partners kunnen alleen handelen op basis van de informatie die zij mogen ontvangen', laat het college weten. Als uit een onderzoek blijkt dat er een gevaar dreigt, maar een instantie heeft geen toegang tot die informatie, is die informatie er formeel niet en kan het gevaar niet bestreden worden.

Of er bij het huisvesten van de twee IS-kinderen in Ede ook sprake was van gebrekkige informatieoverdracht, is niet met zekerheid te zeggen. De gemeente Ede, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg Gelderland wilden niet ingaan op de specifieke casus.

Beter geregeld

Burgemeester René Verhulst vindt in ieder geval dat de informatie-uitwisseling beter geregeld moet worden. Hij is verantwoordelijk voor de nazorg en de re-integratie van IS-gangers die naar zijn gemeente komen. Maar Verhulst geeft aan zijn taken niet goed te kunnen doen als hij niet alle informatie heeft. Daarom wil hij dat de gemeente informatie van alle partijen mag ontvangen.

Verhulst hoopt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie een oplossing te vinden voor het probleem.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier