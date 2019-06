Laatste training voor hulpploeg Maarten van der Weijden

door Ellen Kamphorst

Het is rustig op deze donderdagavond bij het recreatiegebied. Een paar waterskiërs, een voetballende moeder met haar zoontjes en een groep zenuwachtige jonge zwemmers in een wetsuit. Zaterdag zwemmen zij namelijk 500 meter mee met Maarten van der Weijden en ze willen goed beslagen ten ijs komen. Het grootste verschil met het zwembad is de koud en het gebrek aan oriëntatie onder water.

Spaarpotten en paprikaplanten

Sven heeft er zin in. Hij houdt van zwemmen en vindt het hele avontuur maar wat spannend. Al weet hij heel goed waar hij het voor doet: 'Voor onderzoek naar kanker.' Zijn broer verkocht paprikaplanten en hij heeft spaarpotten bij winkels neergezet. Met de hele ploeg haalde ze zo'n 8.000 euro op.

Een aantal jaar geleden werd het gezin geconfronteerd met de borstkanker van moeder Bea Potappel: 'Dat ik mijn kinderen moest vertellen wat er aan de hand was, dat vond ik het allerergste.' En ook Sven is die akelige periode niet vergeten: 'Mama lag heel lang in het ziekenhuis en wij konden haar niet zo vaak zien, dat was echt niet leuk.'

Vriend van van der Weijden

De zwemtrainer van deze groep kinderen is Sebastiaan Kuijper, één van de beste vrienden van Maarten van der Weijden. Twintig jaar geleden trainden ze samen in Barneveld. Vorig jaar was hij één van de begeleiders op de volgboot en dit jaar doet hij weer mee: 'Toen de kinderen dat hoorde, wilden ze ook meedoen, samen met hun ouders hebben ze dat geregeld.'

Bea Potappel was gelijk enthousiast: 'Ik heb een paar zwemlessen in de borstcrawl genomen, want het leek om als begeleider mee te zwemmen.'

Vertrouwen

Kuijper heeft er alle vertrouwen in. In zijn pupillen, maar vooral ook in zijn vriend: 'We zijn nog beter voorbereid, er is een strak eetschema en de taken zijn heel duidelijk verdeeld. Alles is erop gericht dat deze actie gaat lukken, al weten we natuurlijk nooit wat we onderweg tegenkomen.'

Zijn pupillen ziet hij waarschijnlijk niet. Zij zijn in Stavoren aan de beurt. Op dat moment ligt Kuijper waarschijnlijk te slapen.