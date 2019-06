Overzicht: zo verliep het proces rond arbeidsmigranten in Elburg tot nu toe

Handelde oud-wethouder en huidig raadslid Jan Polinder in strijd met de wet, toen hij namens een vastgoedondernemer met de gemeente sprak over de huisvesting van arbeidsmigranten? Op die vraag moet een onafhankelijk onderzoeksbureau antwoord geven. Maar hoe verliep het proces rondom het pand aan de Graaf Reinoldweg tot nu toe? Een overzicht.

7 november 2017: onderzoek naar flexibele huisvestingsvormen

Elburg laat, net als Nunspeet en Oldebroek, onderzoeken of vrijstaande of vrijkomende gebouwen geschikt zijn voor 'flexibele huisvestingsvormen'. Dit onderzoek komt voort uit de krapte op de woningmarkt. De huisvesting van arbeidsmigranten wordt genoemd als een van de redenen voor die krapte. Wethouder Jan Polinder is namens het college van Elburg verantwoordelijk voor dit besluit.

Eind 2017: Rijksvastgoedbedrijf wil Brigadegebouw verkopen

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Brigadegebouw aan de Graaf Reinoldweg op 't Harde. Dit pand wordt niet meer gebruikt en zal daarom verkocht worden. Overheidsinstanties krijgen voorrang in de aankoopprocedure. Elburg meldt dit pand aan voor het onderzoek naar flexibele huisvestingsvormen.

Begin 2018: Elburg wil niet kopen

Op 22 februari vraagt het Rijksvastgoedbedrijf per brief of Elburg gebruik wil maken van de mogelijkheid om het pand met voorrang aan te kopen. De gemeente vraagt of het dit pand, na aanschaf, mag doorverkopen aan een derde partij, zodat die er woningen voor spoedzoekers in kan creëren. Dit mag niet van het Rijksvastgoedbedrijf, zo luidt het antwoord op 27 maart.

April 2018: college noemt spoedzoekers als gewenste doelgroep

Het Rijksvastgoedbedrijf vraagt, voorafgaand aan de openbare verkoop, aan de gemeente Elburg welke functies eventueel geschikt zijn voor het pand. Door dit op voorhand te kaderen, kunnen veel vragen door potentiële kopers voorkomen worden. In een collegebesluit, genomen op 10 april, noemt het college het realiseren van opvang voor spoedzoekers 'de meest wenselijke bestemming'. Polinder is als wethouder de portefeuillehouder van deze beslissing.

Mei 2018: nieuw college van B&W

Op 14 mei wordt het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Jan Polinder is hierin niet langer wethouder. Hij is vanaf dit moment raadslid, namens de SGP.

Juli 2018: Brigadegebouw gaat in de verkoop

Na drie bezichtigingsmomenten en een verkoopprocedure wordt het pand verkocht aan Harry Frens, een vastgoedondernemer.

December 2018: kennismaking tussen de gemeente en de heer Frens

Een kennismakingsgesprek tussen de nieuwe eigenaar van het pand en de gemeente Elburg.

Begin 2019: verkennende gesprekken

Harry Frens huurt adviesbureau Kubiek in als adviseur voor het Brigadegebouw. Polinder is per 1 september werkzaam als projectleider bij dit bedrijf, dat gevestigd is in Veenendaal. Op 24 januari spreekt hij met ambtenaren van de gemeente Elburg. Dit gesprek is bedoeld als verkenning voor de heer Frens, om te onderzoeken wat er moet gebeuren om het gebouw een andere bestemming te geven.

Tijdens het gesprek benadrukt de gemeente dat een gesprek met de omwonenden van het Brigadegebouw belangrijk is. Op 1 februari verstuurt de gemeente een mail naar Polinder, met antwoord op een openstaande vraag. Latere gesprekken met de gemeente worden door collega's van Polinder of door de heer Frens zelf gevoerd.

April 2019: buurt betrokken

Harry Frens en de adviseur die namens Kubiek verantwoordelijk is voor dit project praten op 4 april de buurtbewoners bij over de plannen van de vastgoedondernemer met het Brigadegebouw. De buurt schrikt van de plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, en spreekt 15 april in, in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.

Hierbij benoemt de buurt ook de betrokkenheid van Polinder bij de heer Frens. Polinder geeft aan dat een collega dit project uitvoert. Hij voelt zich niet bezwaard hierover te spreken, maar indien gewenst, wil hij de zaal wel verlaten tijdens het bespreken van dit punt. Uiteindelijk blijft hij zitten.

11 mei 2019: aanvraag tot wijziging bestemmingsplan

Harry Frens dient een aanvraag in, om het bestemmingsplan van het Brigadegebouw te wijzigen. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd, mag de ondernemer in het pand huisvesting creëren voor arbeidsmigranten.

13 mei 2019: buurt spreekt nogmaals in

Tijdens de raadsvergadering van 13 mei spreekt de buurt nogmaals haar zorgen uit over de mogelijke komst van arbeidsmigranten naar het Brigadegebouw. Wederom noemt de buurt de naam van Polinder. Die benadrukt dat hij in de commissievergadering al op deze zaak heeft gereageerd.

Daarna onthoudt hij zich van spreekrecht en stemming. Tijdens deze raadsvergadering wordt een motie ingediend en ingestemd, om de huisvesting van arbeidsmigranten voorlopig 'on hold' te zetten.

11 juni 2019: raad Elburg

Tijdens het vragenhalfuur blijkt dat de vergunningaanvraag van de heer Frens eerder is binnengekomen dan de motie. Dit betekent dat deze aanvraag volgens de normale procedure behandeld moet worden.

juni 2019: feitenrelaas

Documenten voor een commissievergadering komen online. Een van deze documenten is een feitenrelaas, dat de gemeente Elburg heeft opgesteld om duidelijkheid te geven over het proces rondom het Brigadegebouw. In dit feitenrelaas is te lezen dat Polinder namens Frens met de gemeente heeft gesproken. Dit komt niet overeen met de eerdere verklaringen die hij gaf over zijn betrokkenheid bij dit project.

19 juni 2019: start onderzoek

Omroep Gelderland brengt naar buiten dat Polinder niet volledig open is geweest over zijn betrokkenheid bij het advies voor het Brigadegebouw. Polinder benadrukt ervan overtuigd te zijn niets verkeerd gedaan te hebben in dit dossier, maar bestuurskundige Michiel de Vries denkt dat deze betrokkenheid onwettelijk is.

In reactie op deze berichtgeving vraagt burgemeester Jan Nathan Rozendaal een extern onderzoeksbureau onderzoek te doen naar de gang van zaken. Officiële onderzoeksvraag is: 'Heeft de heer Polinder in strijd met de wet gehandeld?' Tot de uitkomst van dit onderzoek zal de gemeente niet reageren op de situatie.

