Arnhemse taxichauffeurs starten petitie: 'Als ratten weggestopt'

door Huibert Veth

Maar voor de wethouder in Arnhem - Roeland van Zee - zijn de argumenten van de chauffeurs helemaal niet helder. 'Wat staat daar nu eigenlijk in?' Het draait allemaal om het plan van de gemeente om het hoofd te bieden aan de 'wildwesttaferelen' in de Arnhemse taxibranche. Er zou sprake zijn van woekerpijzen, drugs dealen en onderlinge agressie.

In het plan zijn kwaliteitseisen opgenomen en moeten chauffeurs tarieven gaan betalen. De chauffeurs die met de petitie komen zijn het niet eens met die prijzen. Yener Dagdeviren van Taxi iTax laat weten dat de petitie inmiddels door 32 ondernemers is ondertekend. Vorige week liepen hij en andere chauffeurs weg bij de vergadering. 'Wij voelen ons gepasseerd door het uitblijven van een inhoudelijke reactie van de wethouder.'

'Geen eigen bijdrage'

Ook werken de chauffeurs aan een alternatief voorstel. Daarin wordt opgenomen dat iedereen gelijk behandeld moet worden en moeten de ondernemers hun vrijheid behouden. 'Iedereen moet zelf zijn kleding of taxibord kunnen bepalen. We leven niet in een dictatuur', stelt Dagdeviren. Ook moet de eigen bijdrage voor ondernemers volgens hem geschrapt worden. 'Gezien de afnemende klandizie zijn wij genoodzaakt om te bezuinigen.'

'Weggestopt als ratten'

Verder moet de standplaats bij het Centraal Station worden verbeterd, zegt Dagdeviren. 'Wij zitten nu weggestopt als ratten en dan ga je ook als een rat leven.' Wethouder Van der Zee heeft aangegeven hiernaar te willen kijken. 'Maar de situatie is complex en de ruimte beperkt.'

Volgens het huidige voorstel is Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem (SKTA) verantwoordelijk voor de regels waar een taxichauffeur straks aan moet voldoen. 'Wij zijn van mening dat er een nieuwe stichting moet komen naast SKTA', vervolgt Dagdeviren. 'De wethouder geeft SKTA heel veel voorrang. Wij willen een verordening die wordt ondersteund door alle chauffeurs, niet alleen de grote ondernemers.'

'Weerwoord verwonderlijk'

Hoewel een tweede partij naast SKTA in principe mogelijk is geeft Van der Zee aan dat hij verwacht dat Arnhem hier te klein voor is. De uitgangspunten voor het kwaliteitslabel zijn volgens hem iets tussen SKTA en de chauffeurs. 'Ik hoop dat ze daar samen uitkomen.' Ook noemt Van der Zee het weerwoord van de taxichauffeurs afgelopen week verwonderlijk. Er zijn volgens hem voldoende bijeenkomsten geweest om draagvlak te creëren. 'Maar we blijven in gesprek.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier